Final Fantasy 7 Rebirth: rivediamo il trailer dei The Game Awards con il doppiaggio inglese

Square Enix ha pubblicato la versione doppiata in inglese del trailer di Final Fantasy 7 Rebirth mostrato in occasione dei The Game Awards 2023, che aveva il parlato in giapponese. Si tratta dello stesso identico filmato, quindi se lo avete già guardato sapete cosa attendervi. Comunque vale la pena di rivederlo con il doppiaggio occidentale, decisamente più comprensibile dell'altro dalle nostre parti.

Il trailer

Se volete un'analisi completa del nuovo trailer, vi rimandiamo allo speciale che gli abbiamo dedicato.

Il video in sé è un miscuglio di scene filmate e di gameplay, con alcuni momenti che i fan dell'originale hanno subito riconosciuto e altri che aprono interrogativi sui cambiamenti apportati alla trama da Nomura e i suoi. Viene confermata anche la maggiore presenza di Zack all'interno della storia, e vengono mostrati alcuni dei luoghi più iconici del gioco: Gold Saucer, Nibelheim, Junon e Nord Corel. Non mancano dei nuovi attacchi Sinergia, eseguiti da Cloud e Aerith (Firework Blade) e da Tifa e Cait Sith (Moogle Dunk Shot) e alcuni dei personaggi secondari, come Solemn Gus, che dirige la prigione di Corel, Dio, il proprietario della Gold Saucer; e Cid Highwind.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth uscirà il 29 febbraio 2024 in esclusiva temporale per PS5. Successivamente è probabile che lo vedremo almeno su PC, come accaduto con il primo episodio della trilogia.