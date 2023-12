PowerWash Simulator: disponibile il DLC natalizio gratis Santa's Workshop

Quale modo migliore per passare le feste natalizie, se non ripulendo l'abbondante lerciume che infesta il laboratorio di Babbo Natale? Se la vostra risposta è "nessuno", allora sarete sicuramente felici di sapere che PowerWash Simulator ha ricevuto il DLC gratis Santa's Workshop, già disponibile per il download su PC, PlayStation e Xbox, mentre su Nintendo Switch arriverà un po' fuori tempo massimo, ovvero l'8 gennaio 2024.

Come avrete intuito, il DLC introdurrà il nuovo livello "Laboratorio di Babbo Natale", che al nostro arrivo sarà in condizioni terribili a causa di un misterioso incidente causato dagli elfi che ha riempito di fuliggine e gelato. Il nostro compito sarà quello di dare una bella ripulita e salvare così il Natale.