Activision Blizzard pagherà 54 milioni per risolvere una causa per discriminazione

Activision Blizzard pagherà 54 milioni di dollari per risolvere una causa per discriminazione intentata nel 2021: l'azienda ha raggiunto un accordo con il Dipartimento per i Diritti Civili della California, e di questa somma 45,75 milioni saranno destinati a un fondo per risarcire le dipendenti discriminate.

Come forse ricorderete, nel 2021 c'è stato anche un sit-in all'interno di World of Warcraft contro Blizzard per le accuse di discriminazione femminile, e ora la causa si è conclusa con il risarcimento in questione.

Non è tutto, però: l'azienda appena acquisita da Microsoft dovrà rivolgersi a un consulente indipendente che valuti le politiche di promozione e i materiali di formazione al fine di evitare ulteriori casi di discriminazione.

La causa sosteneva infatti che le dipendenti di sesso femminile venivano trascurate per le promozioni e pagate meno dei loro colleghi maschi. Secondo Marketwatch, inoltre, l'accordo prevede anche che l'agenzia ritiri le sue affermazioni secondo cui in Activision Blizzard si sarebbero verificate frequenti molestie sessuali.