GameStop offre Final Fantasy 16 e giochi Square Enix con il Calendario dell'Avvento del 16 dicembre

A questo indirizzo trovate tutte le promozioni giornaliere del GameStop. Prima di passare in rassegna i prodotti in sconto, vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento cambiano a rotazione ogni giorno, proponendo nuovi sconti fino al 25 dicembre. Per questo motivo se siete interessati a una o più delle offerte di oggi, vi suggeriamo di approfittarne, in quanto allo scoccare della mezzanotte non saranno più disponibili.

Gli sconti a tema Final Fantasy e giochi Square Enix

Come accennato in apertura, le offerte del Calendario dell'Avvento del 16 dicembre sono a tema Square Enix, come ad esempio Final Fantasy 16 viene proposto al prezzo di 39,98 euro contro i 79,98 euro standard.

Final Fantasy 7 Remake invece è disponibile a 29,98 euro per la versione Intergrade per PS5 e a 19,98 euro per la versione base per PS4, con upgrade next-gen gratuito. Troviamo anche Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a 19,98 euro su PS5, PS4 e Xbox, mentre NieR: Automata - Game of the YoRHa Edition è disponibile a 14,98 euro su PS4.

Sono in promozione anche una serie di accessori firmati Atrix, come ad esempio il kit Play and Charge per Xbox a 14,69 euro, la base di ricarica per i DualSense di PS5 a 10,49 euro, la custodia per Nintendo Switch OLED a 6,99 euro.