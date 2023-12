Steam: i Saldi Invernali stanno arrivando, ecco la data d'inizio e i giochi confermati

I Saldi Invernali di Steam stanno per arrivare e Valve ce lo ricorda con un trailer che indicata la data di inizio degli attesi sconti della piattaforma e anticipando alcuni dei giochi che saranno in saldo.

Per la precisione, i Saldi Invernali di Steam si svolgeranno dalle 19:00 italiane del 21 dicembre 2023 fino alla stessa ora del 4 gennaio 2024. Come al solito gli sconti natalizi dello store di Valve sono sempre molto attesi, in quanto propongono migliaia di giochi in offerta, anche con percentuali di sconto molto invitanti.