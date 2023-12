PlayStation Plus: i giochi PS5 e PS4 di dicembre 2023 disponibili da oggi

Varie situazioni vengono proposte all'interno di un'ampia campagna composta da trenta livelli, nelle quali ci troviamo a sparare potenti getti d'acqua a diversi oggetti, in condizioni disparate ma sempre cercando di far tornare gli scenari all'antico splendore. Powerwash Simulator fa leva forse su alcuni condizionamenti psicologici che lo rendono un passatempo praticamente irresistibile per molti.

Sable

Sable ha un aspetto davvero affascinante

Infine, Sable è un'affascinante avventura ambientata in un mondo alieno e in gran parte desertico, che può essere considerata un'esperienza a metà fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild e le atmosfere di Shadow of the Colossus. La storia di Sable racconta di una sorta di iniziazione di una ragazza, che si ritrova ad esplorare lo strano mondo a bordo di una hoverbike, portando avanti vari incarichi e cercando risorse sul pianeta composto in gran parte di grandi distese di sabbia, montagne, misteriose rovine e villaggi.

Il particolare stile grafico ricorda un po' i disegni del grande Moebius, cosa che trasforma questa particolare avventura in un'esperienza memorabile, oltre al fascino dato dalle desolate ambientazioni e dalla presenza di vari enigmi ambientali da risolvere.