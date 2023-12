Zio Hamish scrive fiero che i Romani riuscirono a prendere tutta l'Inghilterra, ma non la Scozia. Tentarono a lungo, ma morirono per nulla. Sua nipote Moira è chiamata alla stessa epica impresa: abbracciare le Highlands percorrendo in su e in giù le loro ripide alture, conquistandole senza spargere neppure una goccia di sangue. È una missione impossibile tanto per la protagonista di A Highland Song quanto per il giocatore, chiamato a saltellare tra colline rigogliose e montagne innevate sotto la pioggia, il vento e la neve, il tutto per ben più di una partita, perché la fine del viaggio di Moira non è altro che il suo vero inizio.

La natura stessa della narrazione (anzi, delle narrazioni) di A Highland Song prova una volta in più la grande maestria di Inkle, già ampiamente affermata con l'eccellente Heaven's Vault . Riuscendo a scalare una vetta si possono mettere alla prova le proprie intuizioni sulla natura del luogo, espresse tramite l'individuazione del suo nome. Perché il viaggio di Moira si muove su solchi collettivi, antichi come le montagne - il cui nome va trovato, e non dato - e nel percorso la ricompensa più grande saranno scampoli di storie, leggende, oggetti lasciati dai viandanti, e magari qualche fantasma sulla nostra strada: in Scozia si dice che le piante si muovano al passaggio degli spettri... Sarà vero?

Per Moira McKinnon , quindicenne che vive con sua madre nelle Highlands scozzesi, le lettere inviatele da zio Hamish sono sempre state un ponte verso il mondo esterno. Chiusa tra le vette scozzesi, la vita di Moira sembra scorrere senza scossoni, almeno fino a quando Hamish non la invita a fare un giretto per le lande e così raggiungere il suo faro sulla costa. C'è di più: la ragazza deve sbrigarsi, perché manca una settimana alla festa di Beltane, e quel giorno qualcosa di straordinario accadrà proprio nei pressi del faro.

Saltando tra le colline

Salire su una vetta permette di dare uno sguardo al paesaggio circostante: in questo modo si possono trovare sentieri e individuare nuove montagne da scalare

Moira McKinnon non brandisce armi, ma soltanto brandelli di mappe scovati qua e là. Grazie a questi deve tentare di orientarsi e scovare sentieri per avvicinarsi man mano alla costa, magari scalando la montagna più vicina e osservando le vicinanze. Ogni viaggio, della durata di circa sei ore, non sarà mai uguale all'altro: la varietà di luoghi e storie inseriti da Inkle in A Highland Song, oltre all'immenso numero di combinazioni possibili, rendono ogni viaggio unico e speciale, anche quando ci si attarda a causa di una tempesta di neve o si perde tempo per un salto calcolato male che ci ha fatto precipitare in una grotta, così non arrivando al faro in tempo per Beltane.

Mentre Moira corre spedita racconta la sua vita, le storie della sua famiglia, il suo rapporto intricato con la madre. E poi ci sono le lettere di Hamish, piene di leggende e miti del posto, e ogni sera, prima di andare a dormire, Moira può chiedergli di approfondire la storia di una delle vette appena visitate, o magari proseguire un racconto cominciato la notte prima. Questo a testimonianza del profondo legame che unisce i due, un vincolo che va oltre la realtà per proiettarsi nel sogno e assurgere a una dimensione diversa, universale, capace di esprimere tutta la potenza che può sprigionare da una connessione autentica con le persone che amiamo.

Con il sopraggiungere della notte, diventa imperativo individuare un luogo sicuro per far dormire la nostra Moira. Se ci ritroveremo all'addiaccio, la protagonista si sveglierà acciaccata e con parecchia energia in meno

In tutto ciò, è essenziale gestire saggiamente l'indicatore dell'energia di Moira, e concederle un po' di riposo quando la nostra protagonista inizia ad avere il fiatone, pena cadute rocambolesche nel corso delle numerose scalate. Man mano che la giornata si avvia verso la chiusura, trovare un luogo sicuro per riposare diventa una priorità: in caso contrario, Moira si risveglierà stanchissima dopo una dormita all'addiaccio, con una diminuzione della sua quantità massima di energia disponibile. Valutare quando proseguire e quando ripararsi in un boschetto per attendere la fine di una tempesta di neve è uno degli aspetti centrali dell'avventura.