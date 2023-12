PlayStation: alcuni account sono stati sospesi a tempo indeterminato e nessuno sa perché

Alle testimonianze iniziali, se ne sono aggiunte via via altre , con molte segnalazioni che stanno arrivando anche a diverse testate specializzate come The Verge.

Molti giocatori PlayStation e, più in generale, utenti del PlayStation Network, stanno riportando dell'improvvisa sospensione a tempo indeterminato dei loro account , arrivata senza motivazioni. Il messaggio con cui gli è stata comunicata la sospensione è purtroppo generico e non contiene dettagli:

Naturalmente chi si è visto sospendere l'account è abbastanza preoccupato, nonché arrabbiato per la situazione, perché non può accedere ai suoi contenuti da PS5 o da altri apparecchi.

Al momento di scrivere questa notizia, Sony non ha affrontato il problema in via ufficiale, né nella pagina di supporto, né su Ask PlayStation. La compagnia non ha inoltre diramato note ufficiali alla stampa sulla situazione.

Difficile anche determinare l'estensione del problema, considerando che la maggior parte degli account non sembra esserne affetta. Che c'entri qualcosa la rimozione dei contenuti TV? Difficile dirlo a questo punto, ma immaginiamo che nelle prossime ore la situazione si farà più chiara per tutti.