World of Demons, cambia la data di chiusura su Apple Arcade

PlatinumGames ha annunciato una modifica alla data di chiusura di World of Demons su Apple Arcade: a differenza di quanto precedentemente dichiarato, il gioco sarà accessibile dagli abbonati fino al 31 gennaio.

Come probabilmente ricorderete, alcune settimane fa il team di sviluppo giapponese ha riferito che World of Demons avrebbe lasciato Apple Arcade, scomparendo del tutto. La decisione purtroppo non è cambiata, ma è stato concesso qualche giorno in più prima del termine dei servizi.

Nel frattempo, sui social gli utenti chiedono a gran voce che l'ottimo action mobile non venga abbandonato e trovi una diversa collocazione, magari grazie a una conversione per Nintendo Switch (l'opzione più gettonata) o altre piattaforme.