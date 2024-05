Smite 2: abbiamo provato l’alpha del MOBA divino

Smite ha deciso di percorrere le orme di Counter-Strike e Overwatch, creando un sequel che si faccia carico di tutti quegli aggiornamenti tecnici e di game design di cui il gioco ha disperatamente bisogno. A differenza dei due esempi citati, però, il primo capitolo della serie resterà giocabile "per il prossimo futuro", dicono gli sviluppatori, lasciando il secondo a competere contro sé stesso. I cambiamenti che Hi Rez Studios ha apportato al suo MOBA in terza persona, però, non sono radicali come quelli che Blizzard ha implementato al suo sparatutto, somigliano, invece più a quelli che Valve ha adottato per il suo FPS tattico: una spessa mano di vernice e un po' di aggiustamenti al gameplay. Dopo aver provato il gioco nel corso del suo primo weekend di alpha possiamo dire che la nuova veste grafica fa un gran lavoro nel ridare lustro al gioco, ma alcuni dei problemi che gli sviluppatori si sono posti l'obiettivo di risolvere sono ancora decisamente presenti, primo fra tutti quello relativo all'impossibilità di recuperare una partita nella quale si è in svantaggio.

Un dio per tutti i gusti Il lavoro fatto da Hi-Rez per i suoi personaggi è davvero degno di nota: già in fase di alpha gli dei sono più belli da vedere e si muovono molto meglio che nel primo capitolo Il roster di divinità presenti in questa alpha era molto limitato, ma già dalla nostra prova di Anubi, Fenrir, Bacco Kukulkan e Zeus possiamo dire che, tra le mani, i personaggi sono decisamente più responsivi e dinamici rispetto al primo capitolo. Nel corso della presentazione gli sviluppatori hanno insistito molto sul fatto che Smite 2 avrebbe dovuto essere un'esperienza migliorativa in tutti i sensi e in questa fase di alpha abbiamo capito, toccandolo con mano, ciò che intendevano. Le animazioni sono molto più rifinite, il posizionamento sulla mappa è più preciso e, soprattutto, le interazioni tra abilità sono molto più chiare. C'è ancora un po' di caos nei combattimenti cinque contro cinque con magari diverse ultimate attive contemporaneamente, ma in Smite 2, sia per il contrasto dei colori sia per la direzionalità più precisa delle animazioni, ciò che succede a schermo è molto più chiaro ed evidente. Queste rifiniture, poi, hanno permesso all'identità visiva delle diverse divinità di emergere. La spietatezza di Fenrir, la spensieratezza di Bacco, la serietà di Zeus e la gravitas di Anubi erano evidenti mentre li giocavamo, e questo ci ha fatto davvero percepire di essere in un nuovo videogioco. La mappa della modalità conquista ha bisogno di una mano di vernice curata come quella che è stata fatta per gli dei o il contrasto tra vecchio e nuovo potrebbe essere accecante Lo stesso, almeno in questa fase, non si può ancora dire della mappa di gioco. Anche lei sarà protagonista di un deciso rinnovamento, ma al momento manca quel grado di rifinitura che è stato messo nelle divinità. Hi-Rez, ha dimostrato di aver imboccato la direzione giusta in questo senso quindi siamo fiduciosi del fatto che, in fase di beta, anche l'arena di gioco, i suoi minion, i suoi miniboss e le sue basi riceveranno la stessa attenzione degli dei più iconici.

Smite è un gioco con una fanbase fedelissima notoriamente esigente in fatto di dettagli e perfezionamento. Il lavoro fatto dagli sviluppatori su Smite 2, come lo abbiamo provato nella sua prima alpha, è in linea con le aspettative degli appassionati, soprattutto per quanto riguarda il nuovo aspetto e le nuove animazioni delle divinità, ma ha bisogno di una decisa virata correttiva in fatto di flusso di gioco. Il nuovo sistema di sviluppo dei personaggi è efficiente nella sua semplicità, ma deve sapersi adattare all'andamento del match e, soprattutto, non è possibile ritrovarsi in partite (della durata media di 35 minuti) che dopo un quarto d'ora hanno il loro destino già scritto. Tanti aspetti sono stati fatti bene, altrettanti necessitano un intervento deciso e ragionato per dare a questo MOBA per console un seguito degno di questo nome e non "un aggiornamento al bilanciamento che abbiamo deciso di chiamare sequel" come ha detto lo stesso Alex Cantatore, Executive Producer di Smite 2.