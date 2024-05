Sonic x Shadow Generations: presto arriveranno delle novità da Sega, suggerisce un insider

Presto potrebbero arrivare ulteriori dettagli, e chissà magari anche una data di uscita precisa, di Sonic x Shadow Generations, perlomeno stando a Midori, insider piuttosto noto all'interno del panorama delle produzioni Sega e Atlus.

Interpellato da un utente su X, la "gola profonda" ha confermato che ulteriori informazioni sul gioco dovrebbero arrivare a breve.

Non ha aggiunto però ulteriori dettagli, come ad esempio quando effettivamente ci saranno delle comunicazioni da parte di Sega e se queste avverranno all'interno di un evento di grande respiro come uno State of Play di Sony (che tra l'altro potrebbe svolgersi proprio questo mese), un Direct di Nintendo o magari all'Xbox Games Showcase del 9 giugno, oppure con un annuncio in separata sede.