Apple si prepara all'evento 'Let Loose' del 7 maggio: quali saranno gli iPad in arrivo?

Il prossimo 7 maggio, ovvero domani alle ore 16:00 italiane, Apple darà vita all' evento "Let Loose" che vedrà come grandi protagonisti i nuovi iPad. Mark Gurnman, celebre giornalista di Bloomberg, ha rivelato alcune indiscrezioni sulla durata dello show e sui modelli di iPad che, con tutta probabilità, saranno presentati. Proviamo a fare insieme il punto della situazione.

Due nuovi iPad in arrivo

I nuovi iPad Pro

Come abbiamo accennato, Gurnman ha fornito alcune anticipazioni sullo show di Apple in programma per domani, a partire dalla durata dell'evento che sarà di circa 35 minuti.

Secondo il giornalista di Bloomberg saranno poi presentati nuovi modelli di iPad che porteranno in dote processori più performanti, tra cui spicca l'inedito chip M4, e dimensioni dello schermo differenti per la linea iPad Air.

La gamma di dispositivi Apple, che non vede aggiornamenti dal 2022, dovrebbe quindi arricchirsi con due nuovi iPad Air equipaggiati con processore M2, nelle varianti da 11 pollici e nella nuovissima da 12,9 pollici.

La bandiera delle prestazioni sarà invece tenuta in alto dal nuovo iPad Pro con il nuovissimo processore Apple M4, che farà il suo esordio con un Neural Engine aggiornato e pronto per le sfide messe in campo dall'intelligenza artificiale. Anche in questo caso i modelli saranno due, sempre da 11 e da 12,9 pollici.