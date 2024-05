Kingdom Come: Deliverance 2 appare eccezionale nel nuovo video di gameplay, ma è anche molto pesante

Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del seguito del gioco di ruolo con ambientazione medievale che abbiamo avuto modo di amare durante la precedente generazione di macchine da gioco ( o in tempi molto più recenti, se lo avete giocato su Nintendo Switch ).

Kingdom Come: Deliverance 2 sembra essere davvero eccezionale dal punto di vista tecnico , in particolare lato animazioni, almeno stando al nuovo gameplay che sta circolando in rete. Come vedremo, però, è anche molto pesante .

Tecnicamente da sogno?

Kingdom Come: Deliverance 2 ci farà sognare

Il gameplay, che potete vedere nel video sottostante, è stato mostrato dalla televisione della Repubblica Ceca e diffuso sulla rete dall'utente X @ASexyBiscuit. Mostra una delle città presenti nel gioco, probabilmente la città reale di Kuttenberg, dove si svolgerà buona parte dell'avventura.

Ci sono anche molti personaggi non giocanti che se ne vanno in giro a farsi gli affari loro, come in ogni buon gioco di ruolo che si rispetti. Non dura molto, ma è un bel vedere.

Come avete potuto vedere, la città sembra essere stata ricostruita con una fedeltà e una cura dei dettagli davvero impressionante, mentre le animazioni dei PNG appaiono davvero belle. Il passo in avanti rispetto al primo capitolo appare evidente. C'è da dire che Kingdom Come: Deliverance fu realizzato con relativamente pochi mezzi, mentre il seguito arriva forte delle già più di 5 milioni di copie vendute dal predecessore, che hanno consentito di alzare l'asticella.

Sempre rimanendo sui dettagli tecnici e parlando infine della pesantezza del gioco, Daniel Vávra, il capo di Warhorse Studios, nonché director Kingdom Come: Deliverance 2, ha confermato in un video condiviso poche ore fa che supporterà DLSS di NVIDIA e FSR di AMD, le due più diffuse tecnologie di upscaling tramite IA sulla piazza.

Inoltre, sul suo PC con AMD Ryzen 7950x3d CPU e RTX 4080 Super GPU il gioco gira a 60fps con risoluzione 4K, a impostazioni "very high" e a 40fps a impostazioni "Epic". C'è comunque spazio per ulteriori ottimizzazioni, che dovrebbero migliorare le prestazioni in previsione del lancio, che avverrà nel corso dell'anno.