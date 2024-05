Tango Gameworks, il fondatore Shinji Mikami ha espresso la sua tristezza per la chiusura

Shinji Mikami ha espresso la sua tristezza per la chiusura di Tango Gameworks, studio che aveva contribuito a fondare nell'ormai lontano 2010 e con cui ha realizzato la serie The Evil Within, di cui ha firmato il primo capitolo, facendo da produttore esecutivo per The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush.

Mikami non è attivissimo sui social network, sui quali pubblica raramente esternazioni. Vista la situazione però, ha voluto in qualche modo far comprendere il suo stato d'animo scrivendo: "Tango closed. Sad.", che possiamo tradurre in "Tango è stata chiusa. Tristezza." Il post è breve e coinciso, ma perfettamente in linea con il personaggio.