Tango Gameworks: Shinji Mikami ha lasciato lo studio Xbox per allontanarsi dai survival horror

Shinji Mikami, il creatore di Resident Evil e The Evil Within, ha parlato della sua decisione di lasciare Tango Gameworks, spiegando che una delle ragioni è la volontà di allontanarsi dal genere survival horror.

Per chi non lo sapesse, Mikami ha lasciato Tango Gameworks a febbraio del 2023, studio che lui stesso aveva fondato nel 2010. In un'intervista con Byking (tradotta da Automaton Media), Mikami ha parlato dell'acqusizione da parte di Zenimax e dell'addio avvenuto lo scorso anno.

"Sono stato CEO per soli 6 mesi. Credo che molte persone avessero l'impressione che io fossi il rappresentante, ma ero molto vicino a un dipendente. Avevo la dicitura "___ producer" attaccata al mio nome, ma non ero un dirigente o qualcosa del genere", ha detto Mikami. "Tango Gameworks non è il nome di una società, ma il nome di un dipartimento. Il nome della società è ZeniMax Asia K.K."

Successivamente Mikami ha rivelato di aver maturato la decisione di lasciare Tango Gameworks otto anni prima dell'effettivo addio e di aver prolungato la sua permanenza per il senso di responsabilità verso i progetti in corso di sviluppo.