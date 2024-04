Super Monkey Ball: Banana Rumble, un video di gameplay mostra il gioco in azione

Il gioco includerà oltre duecento livelli e tantissime opzioni per la personalizzazione, nonché appunto la grande novità di un comparto online che consentirà di cimentarsi con sfide aperte a un massimo di sedici partecipanti.

Super Monkey Ball: Banana Rumble è protagonista di un video di gameplay della durata di circa quattordici minuti, pubblicato da Game Informer al fine di mostrare il gioco SEGA in azione su Nintendo Switch .

Oltre vent'anni di scimmiette e capsule in plexiglass

La serie di Super Monkey Ball vanta una lunga storia, avendo fatto il proprio debutto nel 2001 in sala giochi, per poi approdare su tutti i sistemi dell'epoca, a partire da Nintendo con GameCube e Game Boy Advance.

Nel corso degli anni la formula non è cambiata più di tanto e fa ancora leva sull'immediatezza di un gameplay spiccatamente arcade, che mette insieme piano inclinato e meccaniche inerziali per dar vita a un'esperienza a cui è difficile dire di no.

L'ultimo episodio, Super Monkey Ball: Banana Mania, è una remaster realizzata per i 20 anni del franchise.