Captain America: Brave New World è un film di supereroi basato sulla realtà, dice un attore

Samuel Sterns, interpretato da Nelson, è stato visto per l'ultima volta ne L'incredibile Hulk del 2008, sdraiato a terra, dove sembra sia iniziata la sua trasformazione in colui che i fan dei fumetti conoscono come The Leader. Il personaggio è stato influenzato dal sangue di Bruce Banner, aumentando notevolmente le sue capacità mentali, quindi è probabile che Brave New World sfrutterà questo evento per reintrodurre il personaggio.

Ospite del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, Nelson, che riprenderà il ruolo di Samuel Sterns alias The Leader nel quarto film di Captain America, ha parlato di una pellicola a tema supereroi ma più concreta, che si ricollega anche all'approccio pratico adottato per la creazione del suo personaggio.

Le parole di Nelson su Captain America: Brave New World

The Leader nei fumetti (a sinistra) e prima della sua trasformazione nel film del 2008 (a destra)

"Sono molto contento di [Brave New World]. È un film meravigliosamente diretto da Julius Onah", ha detto Nelson. "Per quanto riguarda il mio personaggio, posso dire che abbiamo fatto tutto il possibile, e questo è stato interamente supportato dalla Marvel, e sono così grato a Kevin Feige e [al produttore] Nate Moore per averlo supportato: erano a bordo al 100% per rendere il personaggio nel modo più pratico possibile, evitando di usare effetti speciali digitali".

"Merito della Marvel e anche di Julius [Onah] che ha voluto realizzare un film di supereroi basato sulla realtà, per quanto possa sembrare ossimorico", ha aggiunto. "In termini di approccio a The Leader, abbiamo seguito la stessa strada e sono stato davvero gratificato di aver lavorato in questo modo".

Ricordiamo che in Captain America: Brave New World non comparirà Bucky e che l'uscita è prevista per il 12 febbraio 2025 nelle sale cinematografiche.