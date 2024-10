Il gioco di PlayStation London Studio riemerge in alcune possibili immagini per l'esclusiva PS5 cancellata

Sono emerse alcune nuove possibili immagini del gioco che era in sviluppo presso PlayStation London Studio, e che doveva rappresentare un'esclusiva per PS5 all'interno del programma dei live service da parte dei team interni di PlayStation Studios.

Non c'è la conferma ufficiale che si tratti di illustrazioni effettivamente appartenenti al progetto in questione, ma è molto probabile che lo siano, considerando che provengono dal profilo ArtStation dell'illustratrice Lea Pinto, che stava lavorando al gioco in questione.

Alcune di queste immagini, che sono tutte concept art e dunque non relative al gameplay, erano già state diffuse in precedenza, ma almeno due sono nuove e potrebbero aiutare a farsi un'idea, se non altro, delle atmosfere e delle ambientazioni che doveva avere il gioco.