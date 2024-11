I controller PS5 DualSense e DualSense Edge in offerta per il Black Friday?

I controller per PS5 DualSense e DualSense Edge saranno disponibili in offerta per il Black Friday, stando a quanto riportato dal noto leaker billbil-kun, che ha rivelato quale sarà l'entità degli sconti applicati da Sony.

Secondo questa fonte, l'azienda giapponese applicherà una riduzione pari a 20€ sul prezzo ufficiale dei controller, che come sappiamo è pari a 74,99€ per il modello standard e 239,99€ per la versione professionale.

Se gli sconti in questione verranno ufficializzati, dunque, avremo la possibilità di acquistare il DualSense nelle colorazioni bianco, Midnight Black, Starlight Blue o Cosmic Red a 54,99€ anziché 74,99€ e il DualSense Edge a 219,99€ anziché 239,99€.

Detto questo, sottolinea billbil-kun, esiste la possibilità che determinati rivenditori applichino ulteriori riduzioni al fine di rendere ancora più appetibile questa promozione: una strategia che abbiamo già visto applicata in passato in Europa.