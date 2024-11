Baldur's Gate 3 ha venduto due copie nella Città del Vaticano e Larian vorrebbe vedere le mod scelte

Videogiochi e Vaticano hanno una cosa in comune. Iniziano entrambe con la "V". Non crediamo però ci sia un altro modo facile per collegare i due concetti, visto che in quanto sede della Chiesa Cattolica e popolato soprattutto da vecchi preti non diamo per scontato che sia un luogo denso di videogiocatori.

Eppure qualcuno c'è, almeno due persone nello specifico. Come facciamo ad averne la certezza? Grazie a Baldur's Gate 3.