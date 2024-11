Apple non va di corsa: per gli smart glasses ci vorranno almeno 5 anni

Apple è impegnata nello sviluppo di smart glasses in grado di offrire esperienze AR all'altezza dei suoi elevati standard di qualità . La visione dell'azienda è ambiziosa: trasformare i visori AR ingombranti in occhiali leggeri, comodi e meno invasivi. Tuttavia, secondo gli ultimi report, per un prodotto maturo che risponda a tali esigenze saranno necessari almeno cinque anni.

Attesa per la qualità giusta

L'azienda ha già avviato gruppi di prova interni, una tattica simile a quella adottata in passato per prodotti come AirPods e HomePod, permettendo ai dipendenti di testare le prime versioni e ricevere feedback. L'obiettivo è raggiungere un'esperienza AR che sia al livello della qualità richiesta da Apple, senza affrettare il rilascio di tecnologie non ancora perfezionate. Per Apple, il mercato degli smart glasses potrebbe essere maturo solo quando la tecnologia permetterà di bilanciare potenza e consumi ridotti, e questo comporta inevitabilmente ulteriore tempo di produzione.

Gli smart glasses di Ray-Ban e Meta.

Mark Gurman di Bloomberg ha riportato come Apple non sia interessata ad affrettare il processo, malgrado le competizioni con aziende come Meta e Snap. Questi competitor hanno già introdotto prototipi di occhiali AR, ma secondo Gurman, questi non hanno raggiunto un livello di maturità sufficiente. Apple sembra più intenzionata a garantire un'esperienza all'altezza del proprio nome, e proseguirebbe i test fino a raggiungere la qualità desiderata.