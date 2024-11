Netflix celebra il secondo compleanno dall'abbonamento con pubblicità, che pare piaccia a tutti

Netflix per anni è stato un servizio di video streaming in abbonamento senza pubblicità. Poi le cose sono cambiate. Pagando un prezzo inferiore, la piattaforma due anni fa a iniziato a permettere agli utenti di vedere spot nel mezzo delle proprie serie TV e film preferiti, una mossa che ora viene celebrata.

I dettagli condivisi da Netflix

Tramite il sito ufficiale Netflix spiega, in traduzione: "Mentre festeggiamo i due anni trascorsi dal momento in cui abbiamo pubblicato il modello degli annunci di Netflix, continuiamo a vedere uno slancio positivo e una crescita in tutte le aree del business. Siamo entusiasti di aver raggiunto i 70 milioni di utenti attivi mensili a livello globale e continuiamo a vedere progressi costanti in tutti i Paesi. Attualmente, oltre il 50% delle nuove iscrizioni a Netflix riguarda il piano pubblicitario nei Paesi che supportano gli annunci."

L'infografica di Netflix sui traguardi più recenti

Non è una sorpresa che il piano con pubblicità abbia visto una tale crescita, dato che la compagnia ha iniziato a spingere gli utenti verso tale opzione, togliendo il suo livello più economico senza pubblicità. L'azienda ha anche iniziato a migliorare le caratteristiche del piano, aggiungendo una migliore risoluzione e la possibilità di guardare fino a due streaming contemporaneamente.

