Esplora un vasto universo fantasy , intraprendi pericolose missioni, esplora antiche rovine e relitti dimenticati, e affronta streghe, nobili corrotti e generali infidi. Attraversa pianure, montagne e mari in un mondo aperto ricco di avventure, dove ogni decisione ha conseguenze reali e profonde.

The Witcher 3 è ora disponibile al prezzo scontato di 7.33€ su Instant Gaming , rispetto al prezzo originale di 30€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 8.95€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Entra nei panni di Geralt di Rivia , un cacciatore di mostri leggendario, e sfrutta abilità sovrumane per affrontare minacce oscure.

Vivi l'epica avventura fantasy di Geralt di Rivia nel vasto mondo di The Witcher 3: Wild Hunt, ora disponibile in sconto su Instant Gaming.

The Witcher 3: Wild Hunt per Xbox è in sconto su Instant Gaming