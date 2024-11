Altri guai per Ubisoft, Project U fa ripartire lo sviluppo dopo cinque anni: mira al successo di Helldivers 2

Ubisoft pare in difficoltà negli ultimi tempi e ora arriva una nuova notizia che non ci aiuta a pensare diversamente: Project U , in sviluppo da cinque anni, è tornato alle fasi iniziati di lavorazione. Il gioco era stato annunciato nel 2022 e dovrebbe essere uno sparatutto cooperativo.

Che cos'è Project U e cosa è successo

Se non vi ricordate cosa sia Project U, noto anche come Pathfinder, è presto detto. La premessa è che la Terra è stata invasa da macchine che vogliono controllare tutto. Il gioco prevedeva che dieci squadre di quattro persone si scontrassero in combattimenti PvE contro nemici progressivamente più difficili man mano che avanzavano nelle zone della mappa, che potevano avere migliaia di robot nemici in qualsiasi momento. Alla fine, i giocatori entravano nella zona finale al centro della mappa, dove dovevano sconfiggere il boss.

La locandina di Project U con i personaggi e i nemici

Nonostante il feedback inizialmente positivo dei giocatori, un difetto fondamentale ha afflitto il gioco fin dall'inizio: la sua rigiocabilità. Secondo le fonti, si trattava di un problema costante per gli sviluppatori e il budget del progetto sarebbe lievitato a causa delle continue rielaborazioni. Tali lavori includevano l'aggiunta di ulteriori variazioni alla mappa con i biomi e l'aggiunta di nuovi boss per cambiare la sua natura ripetitiva; tuttavia, i playtest del febbraio 2024 presentarono che il gioco ancora non era abbastanza rigiocabile.

Nel marzo 2024, Ubisoft Annecy annunciò che lo sviluppo di Project U sarebbe cessato immediatamente e che gli studi esterni sarebbero passati a progetti diversi. Invece di essere cancellato, Ubisoft ha concluso internamente che i giochi PvE possono ancora avere successo, citando il lancio virale di Helldivers 2. Per questo motivo, le fonti dicono che Ubisoft crede ancora nel progetto e ha riportato Project U in incubazione con un nuovo produttore e un piccolo team per esplorare nuove idee. Vedremo quindi come andranno le cose.

