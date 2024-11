Rivelate le GPU mobili AMD Radeon RX 8000 RDNA 4 con varianti da 16, 12 e 8 GB e fino a 175W di TGP

Sono apparse in rete le specifiche iniziali della nuova linea di GPU mobili AMD Radeon RX 8000 , che sfruttano l'architettura RDNA 4. Questa gamma di processori grafici, studiata appositamente per i laptop, sarà disponibile in configurazioni di memoria da 16 GB, 12 GB e 8 GB, ciascuna progettata per soddisfare diverse esigenze prestazionali, con valori di TGP che raggiungono i 175W.

I modelli annunciati

I modelli di punta della serie sono l'R25M-E6 e l'R25M-E4, che presentano rispettivamente 16 e 12 GB di memoria con una larghezza di banda a 256 e 192 bit. Queste varianti sono destinate ai laptop di fascia alta, con un TGP (Thermal Graphics Power) variabile tra 80 e 175W, assicurando la potenza necessaria per gestire carichi di lavoro intensi, come rendering 3D e giochi ad alta risoluzione. La configurazione a 16 GB offre una capacità di memoria sufficiente per caricare texture complesse e supportare ambienti grafici estesi senza rallentamenti, rendendola ideale per i professionisti del settore creativo e per i gamer che cercano un'esperienza senza compromessi. Il modello a 12 GB, con una larghezza di banda inferiore, rappresenta invece un'opzione ottimale per chi desidera un bilanciamento tra prestazioni elevate e consumi energetici moderati.

Una tabella che mette in mostra l'upgrade.

Oltre a questi modelli, AMD ha progettato anche le GPU R25M-P6 e R25M-P4, mirate a un utilizzo più ampio in dispositivi di fascia media. Questi modelli, con una memoria di 8 GB e un'interfaccia a 128 bit, sono più adatti per applicazioni meno pesanti e per laptop che richiedono una maggiore efficienza energetica. Il TGP di questi modelli varia tra 50 e 150W, permettendo di ottenere buone prestazioni grafiche senza incidere eccessivamente sulla durata della batteria. Questa linea di GPU rappresenta una valida scelta per il mercato consumer, rendendo le capacità avanzate di RDNA 4 accessibili a un pubblico più vasto.