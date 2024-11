NVIDIA annuncia il bundle di Indiana Jones e l'Antico Cerchio con RTX 40 e i nuovi driver Game Ready

Tra le novità maggiori che abbiamo visto in questi giorni c'è la nuova NVIDIA App, disponibile da oggi e caratterizzata da diverse funzioni interessanti, come riportato nelle ore scorse. Per quanto riguarda invece i giochi in maniera più specifica, i nuovo driver Game Ready vanno a occuparsi di alcune delle maggiori uscite previste in questo periodo.

I nuovi driver sono pronti per i grossi titoli in arrivo

Questo significa che acquistando una GPU modello GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER o 4070, o di un laptop con una GPU GeForce RTX 4090 Laptop, RTX 4080 Laptop, RTX 4070 Laptop, si ottiene Indiana Jones e l'Antico Cerchio Digital Premium Edition in regalo, un titolo del valore di 99,99$ considerando i bonus aggiuntivi e la possibilità di giocarci dal 6 dicembre, tre giorni prima della data di uscita ufficiale.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è tra i giochi protagonisti dei nuovi driver NVIDIA Game Ready

Disponibili inoltre i nuovi driver GeForce Game Ready, che preparano la strada all'arrivo di alcuni dei titoli di maggior rilievo del prossimo periodo, oltre a supportare alcuni dei maggiori già disponibili.

In particolare, questi aggiungono il supporto specifico per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024, oltre che per lo stesso Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Tra i titoli già usciti, il supporto è esteso per Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force, Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered e Red Dead Redemption.