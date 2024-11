Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a novembre

Sarebbe stato un novembre un po' fiacco, quello del 2024 di Netflix, se in catalogo non ci fosse stato un assoluto pezzo da novanta: la seconda e ultima stagione di Arcane, il capolavoro animato di Riot Games, che abbiamo già anticipato con una succosa intervista all'animation supervisor di Fortiche nei giorni scorsi. Per gli amanti dei videogiochi sembrava finita lì; tuttavia, spulciando per bene il nuovo catalogo, abbiamo notato delle cosucce molto interessanti che vi suggeriremo di guardare nelle prossime righe, specialmente se amate l'animazione giapponese. A parte questo, prosegue anche Cobra Kai con la seconda parte della stagione finale - proprio mentre cominciano a girare le prime locandine del prossimo film di Karate Kid, che coinvolge anche Ralph Macchio - e potrebbe essere interessante la docuserie su Ayrton Senna in uscita a fine mese, che probabilmente gli amanti del genere dovrebbero tenere d'occhio.

Arcane 2 Come abbiamo detto, il protagonista assoluto di questo mese su Netflix è Arcane 2: la serie, alla sua seconda e ultima stagione, arriverà sui nostri schermi il prossimo 9 novembre e proseguirà il 16 novembre, concludendosi poi con un atto finale il 23 novembre. Riot Games, Netflix e lo studio di animazione Fortiche hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla storia, ma sappiamo che il conflitto tra Piltover e Zaun si inasprirà, andando a coinvolgere ancora di più le sorelle protagoniste Vi e Jinx. Tratta dal famosissimo videogioco League of Legends, Arcane è una serie pluripremiata agli Emmy che nel 2021 ha conquistato anche gli spettatori a digiuno di LoL grazie a uno stile artistico incredibile, a un doppiaggio eccellente in lingua originale e a una caratterizzazione sopraffina dei personaggi, calati in un immaginario fantastico ma al tempo stesso profondamente credibile. Riuscirà questa seconda stagione a mantenere lo slancio?

Alita - Angelo della battaglia Torna in catalogo l'8 novembre il film di Robert Rodriguez ispirato al manga omonimo di Yukito Kishiro, noto anche come Gunm in Giappone: l'opera è stata pubblicata tra il 1990 e il 1995 ed è particolarmente apprezzata dagli amanti del genere cyberpunk. Rodriguez ha messo in scena una sceneggiatura di James Cameron in persona, che fa anche da produttore: il risultato è un film un po' sopra le righe, in cui la spettacolarità della computer grafica mette da parte la narrativa claudicante, anche se può contare su un cast di tutto rispetto che include Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Edward Norton e Rosa Salazar. Alita in una scena dell'omonimo film Quest'ultima interpreta proprio Alita, un cyborg che il dottor Ido trova per caso nel 2563, dopo che la Terra è stata devastata da un cataclisma. Alita, che ha perso la memoria ma conosce un'arte marziale leggendaria, entra nel circuito dello sport estremo Motorball. Gare violentissime, combattenti tra cyborg e pure una love story strappalacrime caratterizzano un film adatto a una serata in compagnia.

Finché morte non ci separi Se amate le commedie nere, Ready or Not (è il titolo originale) è un vero gioiellino: tornerà in catalogo il 15 novembre e vi consigliamo di guardarla se avete lo stomaco forte e volete divertirvi per un'oretta e mezza. Il cast include Samara Weaving, Adam Brody, Henry Czerny e Andie McDowell. Grace fuma una sigaretta dopo una serata decisamente movimentata La protagonista, Grace, è appena convolata a nozze con Alex, giovane rampollo dei Le Domas, una famiglia di ricconi che ha una strada tradizione: la prima notte di matrimonio, il nuovo membro della famiglia Le Domas deve giocare a nascondino con i parenti acquisiti. Sembra tutto molto divertente, peccato che i Le Domas debbano ammazzare Grace prima dell'alba per non soccombere a un'antica maledizione. Sanguinoso ma esilarante, Finché morte non ci separi è un horror intelligente ambientato in una villa isolata che fa molto Resident Evil. Non ci sono zombi ma morti in abbondanza.

InuYasha Giustamente Netflix si è riappropriata di InuYasha che, dopo essere passato per Amazon Prime Video, torna in catalogo nella sua interezza: trovate già le prime sei stagioni più la stagione finale, sottotitolata The Final Act. Diciamo giustamente perché questo ritorno cavalca il successo di Ranma 1/2, il remake che Netflix sta da poco pubblicando a cadenza settimanale: entrambe le opere risalgono alla matita di Rumiko Takahashi e sono tra le più amate della principessa dei manga. InuYasha e Kagome La liceale Kagome cade nel pozzo di casa, ritrovandosi magicamente nel 1546, dove libera InuYasha, un semidemone che la sua antenata aveva imprigionato cento anni prima. Insieme, i due dovranno trovare i frammenti di un potente gioiello che rischia di consegnare poteri inimmaginabili ai demoni dell'era Sengoku e specialmente al perfido Naraku. Nel corso del viaggio, Kagome e InuYasha incontrano nuovi alleati, come la cacciatrice di demoni Sango, il monaco pervertito Miroku e molti altri personaggi che arricchiranno le stagioni tra combattimenti, gag e sentimenti.

Kill la Kill Torna su Netflix anche un gioiellino dello studio Trigger, diretto da Hiroyuki Imaishi e scritto da Kazuki Nakashima, che hanno firmato quel capolavoro assoluto che è Gurren Lagann nonché lo spettacolare lungometraggio Promare. Kill la Kill - di cui è uscito anche un arena fighter alcuni anni fa - è un anime divertentissimo e piccante, completamente doppiato in italiano e già disponibile in catalogo. Un combattimento di Kill la Kill La trama è totalmente nonsense: Ryuko Matoi si trasferisce al liceo Honnoji per vendicare suo padre, ma l'istituto è stretto nella morsa del consiglio studentesco capitanato da Satsuki Kiryuin e composto da studenti che indossano le ultra uniformi, indumenti in biofibre da guerra che conferiscono poteri sovrumani. Quando Ryuko, che impugna una mezza forbice in grado di tagliare le biofibre, entra in possesso di un Kamui - una divisa altrettanto potente - comincia una battaglia senza esclusione di colpi. Caratterizzato da animazioni superlative, personaggi stravaganti e gag piccantissime, Kill la Kill è un anime altamente consigliato.

Ni no Kuni Ispirato alla serie di JRPG targata Level-5, Ni no Kuni è un film del 2019 che torna su Netflix per gli amanti del fantasy: realizzato da OLM, può contare sulla regia di Yoshiyuki Momose, che ha collaborato a lungo con Studio Ghibli. Considerano che i Level-5 si erano ispirati al leggendario studio di animazione per i loro giochi, potremmo dire che con questo film si sia chiuso un cerchio. Lo stile di Ni no Kuni è identico a quello della serie di GDR targati Level-5 Il film è ambientato secoli dopo Ni no Kuni 2 e ha per protagonisti Haru e Yu, che finiscono misteriosamente nel regno di Evermore. Tra principesse, duelli, stregoni e maledizioni, i due dovranno trovare un modo per tornare a casa, ma la loro realtà potrebbe essere legata a questo mondo parallelo in maniera insospettabile: questo metterà a dura prova l'amicizia dei due giovani, mentre una cospirazione rischia di sconvolgere Evermore e ferire i loro affetti più cari in entrambi i mondi.