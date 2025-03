Luca Marinelli, Kojima e l'importanza di puntare sui generi

Oggi far parte di un progetto videoludico è un'opportunità di crescita espressiva. Lo poteva essere anche in passato, ma pure i videogiochi, come tutti i modi di intrattenere prima di essi, hanno dovuto pagare il dazio della gogna mediatica. Tuttavia, quel momento di stasi, di affermazione socio-culturale agli occhi di un più vasto mondo pare essere passato e, finalmente, anche i videogiochi possono annoverarsi ufficialmente tra le più rilevanti forme del comunicare. Nel piccolo della nostra realtà nazionale, questo processo si può riassumere in quello che è stato un fenomeno inaspettato, un fulmine a ciel sereno capace di scuotere la percezione del videogioco da parte di uno sistema che fa ancora fatica ad accettare completamente il fumetto come più di una "lettura da gabinetto", figuriamoci qualcosa che ha insito nel nome la sua componente ludica: l'annuncio di Luca Marinelli nel cast di Death Stranding 2: On The Beach , attesissimo nuovo capitolo dell'universo creato da Hideo Kojima che farà il suo debutto su PlayStation 5 il prossimo 26 giugno.

La bellezza dei videogiochi sta nella loro forma mimetica. Possono passare dall'essere puro passatempo completamente scollegato da qualsiasi tipo di narrazione a diventare veri e propri kolossal capaci di ridefinire le coordinate del comunicare attraverso immagini e suoni. Ce lo stanno dimostrando sempre più negli ultimi anni, considerando il numero in crescita di produzioni che paiono guardare più a medium come cinema e televisione che non al mezzo videoludico in senso stretto. Questo avvicinamento, coadiuvato anche dal sempre maggiore interesse economico che ruota attorno a tali progetti, sta pian piano cancellando i confini tra le varie forme di intrattenimento, sfociando in un processo di interscambio senza precedenti e con modalità decisamente più promettenti rispetto ai semplici prodotti su licenza che le grandi produzioni ci propinavano finora.

Nel 2020, neanche un'anno dopo l'uscita del primo Death Stranding, la pandemia fa il suo ingresso nell'equazione. Kojima stava cercando interpreti da inserire nel cast del secondo capitolo e Marinelli gli era parso l'unico in grado di portare in vita il personaggio di Neil (che va a sostituire il Cliff di Mads Mikkelsen apparso nel gioco del 2019). Quando l'autore mandò la sua proposta all'attore, Marinelli si trovava in Tibet per le riprese de Le otto montagne.

Nel resoconto pubblicato sui social riguardo il loro incontro, Kojima afferma di essere stato contattato dai membri della distribuzione giapponese di Martin Eden (che gli avevano chiesto di promuovere il film) in quanto l'attore, venuto a conoscenza degli elogi riguardanti il suo lavoro, voleva ringraziarlo personalmente . Non è passato molto tempo prima che al creatore videoludico giapponese arrivasse una mail da parte dell'interprete italiano.

A suggellare il talento poliedrico di Marinelli agli occhi del game director è stata l'interpretazione di Nicky nell'internazionale The Old Guard, film prodotto da Netflix e basato sui fumetti di Greg Rucka e Leandro Fernandez. Non è passato molto prima che gli apprezzamenti del regista videoludico giapponese giungessero alle orecchie dell'attore.

Alla cortese attenzione del mondo...

Cosa rappresenta questo sodalizio artistico, oltre che una grande opportunità per l'attore romano? Basta vedere i commenti sotto i vari post relativi all'annuncio della sua presenza in Death Stranding 2: On the Beach per comprendere quanto ciò abbia acceso gli animi nazionalistici degli italiani di tutto il mondo. Ma, tifoseria da stadio a parte, il faro mediatico puntato su Marinelli ha, di conseguenza, messo in risalto anche ciò che si trova dietro di lui, ovvero la possibilità di intendere un progetto videoludico come qualcosa di più di mero intrattenimento per ragazzi e perdigiorno.

Il Neil di Marinelli, presentato nel nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach

In un mondo dove le carte dei Pokémon stanno facendo impazzire chiunque, anche chi dei mostri tascabili di Satoshi Tajiri non ha alcun interesse, attirati dalla prospettiva di un guadagno "facile", si apre una via simile (ma decisamente meno lucrativa) per il medium dei videogiochi, almeno a livello nazionale.

Il nome di Luca Marinelli, legato a una cultura cinematografica alta, vincitore del premio David di Donatello come miglior attore non protagonista per Lo chiamavano Jeeg Robot, un film di genere che ha ridestato la stagnante situazione in cui verteva il cinema italiano da anni, ora si fa portavoce di una cultura videoludica intesa dai più come "bassa". Il suo coinvolgimento in un videogioco è arrivato agli occhi di tutti (o quasi), attraverso i social, attraverso i quotidiani generalisti, attraverso i telegiornali.

Marinelli/Neil, "la copia sputata di Solid Snake" per Kojima

E allora iniziano a spuntare i numeri di quella che è un'industria da miliardi, che magari non si pensava neanche potesse produrre opere con uno spessore del genere, dove, se si ha il coraggio di osare e di investire, si possono raggiungere risultati capaci di cancellare l'ancora testarda concezione del videogioco come passatempo.