Amazon Audible è al -90% per i primi tre mesi: la promozione della Festa delle Offerte di Primavera

Se vorreste leggere di più ma è difficile trovare il tempo e l'energia, potreste invece sfruttare un diverso media per esplorare i romanzi che più vi interessano: parliamo di Amazon Audible, il servizio in abbonamento per gli audiolibri. Al momento, il servizio è in promozione: costa solo 0,99€ al mese per i primi tre mesi, invece di 9,99€ al mese. Si tratta in pratica di uno sconto del 90%, perfetto per ascoltare vari romanzi al prezzo di un caffè. Se siete interessati all'abbonamento, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Questa promozione durerà eccezionalmente fino al 30 aprile 2025, alle ore 23:59. Avete quindi tempo per sfruttarla. Va precisato però che è riservata a nuovi membri che non si sono mai iscritti o che non hanno mai usato il periodo di prova gratuito. Il rinnovo è inoltre automatico ed è di 9,99€ al mese, dopo la fine dei tre mesi a 0,99€. Potete chiaramente disattivare il rinnovo per non superare il periodo a prezzo speciale.