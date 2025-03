Windows 11 rimuove Copilot con un aggiornamento: il clamoroso errore di Microsoft

L'aggiornamento mensile di Windows 11, arrivato con il Patch Tuesday dell'11 marzo, ha portato a un inconveniente bizzarro per alcuni utenti: la "disinstallazione involontaria" dell'app Copilot di Microsoft . Questo problema ha causato la rimozione di Copilot dalla barra delle applicazioni e, in alcuni casi, la sua completa disinstallazione dal sistema.

Un bug grottesco

L' inconveniente, chiaramente un bug dell'ultimo aggiornamento di Windows, potrebbe essere visto come una "funzionalità" da alcuni utenti di Windows 11 che non sono interessati a Copilot. Tuttavia, per chi utilizza l'assistente IA di Microsoft, si tratta di un problema da risolvere.

Laptop Surface Copilot+

La soluzione comunque è piuttosto semplice: chi desidera continuare a utilizzare Copilot, può facilmente reinstallare l'app dal Microsoft Store. Si consiglia comunque di tenere d'occhio gli aggiornamenti di Windows 11 per la correzione ufficiale del problema.

Microsoft è attualmente impegnata nello sviluppo di una versione nativa della sua app Copilot per Windows. Questa nuova versione, che arriva quasi un anno dopo aver trasformato Copilot in una semplice web app, presenta un'interfaccia utente migliorata e introduce una scorciatoia "premi per parlare" per interagire con l'assistente AI tramite comandi vocali, una funzionalità che ricorda Cortana in Windows 10.

L'azienda sta inoltre lavorando a ulteriori aggiornamenti per Copilot, che verranno presentati in un evento speciale per il 50° anniversario il 4 aprile. Durante l'evento, il CEO di Microsoft AI, Mustafa Suleyman, annuncerà nuove funzionalità per Copilot. Si vocifera che Microsoft stia sviluppando i propri modelli di ragionamento AI interni per competere con OpenAI, l'azienda dietro ChatGPT.

Voi che cosa ne pensate di Copilot e di questo bug in particolare?