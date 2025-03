Un video mette a confronto Assassin's Creed Shadows su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video che mette a confronto Assassin's Creed Shadows su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S, andando a evidenziare la resa delle diverse modalità grafiche disponibili su console per il nuovo capitolo della serie Ubisoft.

Su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X le opzioni in questione sono tre: Risoluzione, Bilanciata e Prestazioni. Xbox Series S include invece un'unica modalità, come spesso accade, che gira a 1080p dinamici (upscalati a 1620p tramite TAAU) e 30 frame al secondo ma senza l'illuminazione globale in ray tracing.

Quest'ultima rappresenta l'implementazione principale del ray tracing su PS5 e Xbox Series X, presente però solo nelle modalità Risoluzione e Bilanciata, che girano rispettivamente a 1620p dinamici e 1440p dinamici. La seconda risulta tuttavia accessibile solo sugli schermi a 120 Hz che supportano dunque un frame rate di 40 fotogrammi al secondo.

Per quanto riguarda invece la modalità Prestazioni, abbiamo i tradizionali 1440p dinamici, anche qui upscalati a 2160p tramite TAAU, a fronte però di 60 fps e senza l'illuminazione globale in ray tracing.