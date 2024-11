The Game Awards tra DLC, espansioni, remake e remaster: un'importante precisazione sulle regole

Come risulta visibile nella sezione apposita, espansioni, nuove stagioni, DLC, remake e remaster sono tutti eleggibili in ogni categoria, al di fuori di distinzioni specifiche per tipologia di produzione e distribuzione.

Come viene riferito all'interno delle FAQ ufficiali dell'evento, quest'anno tutti questi elementi sono considerati come possibili candidati ai premi in qualsiasi categoria, senza particolari distinzioni sulla tipologia di produzione, a quanto pare.

Considerando la grande quantità di produzioni diverse che ormai hanno raggiunto livelli di importanza altissimi, anche l'organizzazione dei The Game Awards deve prendere una posizione precisa per quanto riguarda la considerazione data a DLC, espansioni, remake e remaster come eventuali candidati ai premi della serata, e una precisazione a questo riguarda è arrivata da parte di Geoff Keighley e soci.

Un'importante apertura

In questo modo, si allarga in maniera notevole la platea di giochi che possono essere eletti come Gioco dell'Anno o in una delle altre categorie principali all'interno dei The Game Awards 2024.



"I The Game Awards puntano a riconoscere i migliori lavori creativi e tecnici ogni anno, a prescindere dal formato in cui tali contenuti vengono distribuiti", spiega l'organizzazione in questa particolare precisazione effettuata nelle FAQ ufficiali.

"Espansioni, nuove stagioni, DLC, remake e remaster sono tutti eleggibili in ogni categoria, se la giuria considera che il lavoro creativo e tecnico svolto su questi sia degno di una candidatura", si legge inoltre, "Fattori come la novità dei contenuti e il rapporto tra valore proposto e prezzo dovrebbero comunque essere presi in considerazione".

Un'apertura del genere sembra peraltro preparare la strada a Elden Ring: Shadow of the Erdtree tra i maggiori candidati in diverse categorie e anche per il Gioco dell'Anno a questo punto, ma è un'apertura comprensibile considerando la quantità di prodotti che rientrano ormai in queste categorie, come il numero di remake e remaster che ormai affollano il mercato videoludico.