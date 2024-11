Half-Life 2 ha superato il suo picco massimo di giocatori contemporanei

Half-Life 2 ha visto una grossa impennata di giocatori contemporanei dopo che Valve ha deciso di regalarlo per festeggiarne il 20° anniversario. Parliamo di un picco massimo di 52.029 giocatori fatto registrare ieri, andato molto oltre il picco massimo precedente rilevato da SteamDB (le cui rilevazioni non arrivano purtroppo fino al 2004, anno del lancio di Half-Life 2), che era di 16.101 giocatori.

20 anni e non sentirli

Half-Life 2 è probabilmente lo sparatutto in prima persona più importante della storia dei videogiochi, insieme a DOOM di id Software. È quello che ha trasformato completamente il modo di concepire il genere, con livelli progettati organicamente intorno alle ambientazioni e una storia raccontata completamente all'interno del gioco (in questo seguì il primo Half-Life).

Se volete completare la serie, Valve ha lanciato dei saldi dedicati, dove potete prendere Half-Life 2 gratuitamente, Half-Life per 0,81 euro, le due espansioni ,Opposing Force e Blue Shift, per 0,74 euro ciascuna e il più recente Half-Life: Alyx per 20,05 euro.

Per tutte le altre iniziative dedicate al festeggiamento di questo prestigioso compleanno, vi rimandiamo alla notizia Half-Life 2 ottiene l'update per il 20° anniversario con miglioramenti e nuovi contenuti, gratis su Steam.

Considerate che attualmente Half-Life 2 contiene anche Episode One ed Episode Two, che sono stati integrati nel gioco stesso (prima erano degli episodi esterni, successivi al gioco base). Peccato che di Episode Three non ci sia ancora traccia.