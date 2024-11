Da This War of Mine a The Alters, un viaggio tra gli esperimenti di 11 Bit Studios

In occasione di Game Ground, evento gratuito che si è tenuto nella città di Bolzano e con un programma di appuntamenti diretto da Mario Petillo, abbiamo avuto modo di intervistare Pawel Miechowski, PR Manager di 11 Bit Studios. Con lui abbiamo chiacchierato del motivo per cui 11 Bit Studios continua a sviluppare videogiochi e di come il team ha evoluto il proprio modo di raccontare, arrivando a mettere in lavorazione un titolo particolare come quel The Alters previsto per il 2025.

Nonostante 11 Bit Studios sia in attività dal 2011 con la pubblicazione di Anomaly: Warzone Earth, il team polacco ha ottenuto un successo internazionale nel 2014 grazie al celeberrimo This War of Mine. Stiamo parlando di un'opera in grado di superare il limite dettato dal lessico videoludico e che, per le tematiche presenti e per la maturità con la quale vengono trattate, ha raggiunto le scuole superiori della Polonia, entrando a far parte dei contenuti didattici offerti dagli insegnanti agli studenti.

Non una storia sulla guerra, ma sugli esseri umani

This War of Mine è ispirato a eventi realmente accaduti durante l'Assedio di Sarajevo avvenuto tra il 1992 e il 1996. Come vi siete documentati e quanto era importante restare fedeli agli eventi reali?

Ci tengo a specificare come l'Assedio di Sarajevo sia solamente una delle fonti che abbiamo utilizzato per dare vita a This War of Mine. Anche se è stato indubbiamente uno degli avvenimenti storici più importanti per la nascita del progetto, il nostro scopo non era ricalcarne gli eventi, ma rendere This War of Mine un'opera universale. Non ci interessava schierarci politicamente o prendere le parti di una o dell'altra fazione. Chiunque viva sulla propria pelle una guerra è una vittima. Non importa da che parte stia. È una vittima perché, nonostante i tentativi, non può permettersi di vivere la vita in modo dignitoso, e per questo abbiamo voluto evitare in ogni modo il coinvolgimento della politica, prendendo ispirazione da fatti reali solo per raccontare le persone.

In fondo, This War of Mine utilizza la guerra come catalizzatore. Un catalizzatore per far emergere il peggio e il meglio delle persone. In queste situazioni è possibile che degli sconosciuti diventino i vostri migliori amici e che le persone che ritenevate vicine decidano che la loro vita vale più della vostra. Per non parlare della percezione della guerra. Faccio un esempio: se una bambina dovesse rimanere bloccata in un seminterrato per evitare che le accada qualcosa di male, l'emozione che si farebbe spazio nel suo cuore potrebbe, alla lunga, essere la noia. Associare la guerra alla noia non è scontato, ma è possibile, perché le persone reagiscono in modo diverso in base alla situazione e alla propria personalità. Noi eravamo alla ricerca di storie di questo tipo, da tradurre poi in un videogioco. Non volevamo tentare di creare una simulazione di guerra. Volevamo fare un esperimento per permettere al giocatore di vivere in prima persona determinate situazioni e sfide.

In This War of Mine narrativa, gameplay e stile artistico si fondono per creare un'esperienza di gioco unica

Questo "esperimento" è entrato a far parte del materiale didattico delle scuole polacche. Cosa si prova a veder elevato un proprio videogioco a opera culturale per un intero Paese? Pensi che i videogiochi dovrebbero lavorare in questa direzione, oppure che l'obiettivo principale sia esclusivamente quello di divertire?

Per varie questioni burocratiche alla fine c'è voluto qualche anno in più, ma sì: alla fine This War of Mine può essere considerato materiale didattico per le scuole. Come mi fa sentire tutto questo? Beh, "orgoglioso", senza dubbio. Il nostro obiettivo era proprio quello di aggiungere qualcosa al concetto di intrattenimento e, per rispondere a un'altra delle tue domande: sì, penso che i videogiochi possano essere di più rispetto al solo divertimento. Dopotutto è una questione già affrontata anche dal linguaggio del cinema, giusto? Ci sono le commedie, che ti fanno divertire. Ci sono gli horror, che ti fanno spaventare. Ma ci sono anche altre opere che ti fanno riflettere. Lo stesso si può dire per le tragedie teatrali, alle quali gli spettatori si avvicinano per provare una sorta di catarsi. Ecco, noi vogliamo fare la stessa cosa con i videogiochi. I videogiochi possono divertire, ma possono anche mettere in campo questioni complesse, spingerti a farti pensare o a riflettere sul significato dell'essere umano.

Un po' come la letteratura, la musica e tutte le altre forme d'arte.

Esatto! È proprio quello il punto. Per questo siamo felici che This War of Mine sia utilizzato nelle scuole come strumento per parlare di filosofia e di storia, anche se bisogna ricordare che i docenti non sono tenuti a utilizzarlo. Diciamo che gli insegnanti tendono a utilizzare il gioco come un rafforzativo per le proprie lezioni. Se c'è una storia o una materia che tratta tematiche simili a This War of Mine, ecco che il nostro gioco può essere un modo ulteriore per approfondire la questione. In ogni caso, non mi aspetto che tutti i docenti lo utilizzino. Soprattutto i docenti più in là con gli anni.

Pawel Miechowski, PR Manager di 11 Bit Studios

Per quanto riguarda i videogiochi che inserirei in un contesto didattico, devo dire che ce ne sono davvero un sacco di potenzialmente interessanti. So che può sembrare divertente, ma credo che The Witcher sia un ottimo esempio di cultura trasmessa attraverso il lessico videoludico. Questo perché molti elementi della serie di CD Projekt Red pescano dalla mitologia slava e credo sia giusto preservarla in qualche modo. Il secondo gioco che mi viene in mente è Paper, Please, un titolo incredibile che mette in gioco diversi quesiti riguardanti la moralità delle persone. In questo gioco ci sono delle scelte che illudono l'utente di star prendendo la decisione giusta, ma che in realtà sono solo il primo passo di una serie di azioni e reazioni in grado di sovvertire il risultato della partita. Penso che si tratti di un altro ottimo esempio di un videogioco che vorrei vedere nelle scuole. Se dovessi, infine, proporre una terza opera, probabilmente sarebbe Attentat 1942, un gioco che fonda le basi sull'assassinio di Reinhard Heydrich e sul versamento di sangue che ne è conseguito. Il gioco ci pone di fronte a domande come: Heydrich era una cattiva persona, ma la sua eliminazione valeva la morte di tanti innocenti? Si tratta di un'opera realizzata dall'Università Carolina e dall'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, quindi con uno scopo didattico presente sin dalle fondamenta. Un'opera sconosciuta ai più, ma che merita di essere recuperata.