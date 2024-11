Threads supera i 35 milioni di utenti a novembre: Meta risponde al boom di Bluesky

Meta conferma una crescita impressionante per Threads, che ha raccolto 35 milioni di nuove iscrizioni a novembre, superando il totale degli utenti attuali di Bluesky.

Meta continua a registrare numeri in crescita per Threads, la sua alternativa a X (ex Twitter). Secondo il portavoce Alec Booker, la piattaforma ha raggiunto oltre 35 milioni di iscrizioni solo nel mese di novembre, con una media di più di un milione di nuovi utenti al giorno negli ultimi tre mesi. Questa rapida ascesa sembra rappresentare una risposta diretta alla crescita di Bluesky, che, pur avendo numeri inferiori, sta attirando sempre più attenzione.

Una crescita sostenuta nel tempo Negli ultimi due mesi, Threads ha accelerato il suo ritmo di crescita, attirando circa 20 milioni di utenti dal 14 novembre e altri 15 milioni nelle due settimane precedenti, come sottolineato dal capo di Instagram, Adam Mosseri. Questo slancio è stato possibile grazie a una serie di modifiche e aggiornamenti introdotti dalla piattaforma per competere direttamente con il rivale emergente Bluesky. Una delle prime art di Threads. Parallelamente, Bluesky ha visto una crescita notevole, passando da 15 milioni di utenti all'inizio del mese a oltre 22 milioni di iscritti in poche settimane. Questa rapida espansione ha costretto Threads ad adottare misure per trattenere i suoi utenti e aumentare il coinvolgimento. Tra i cambiamenti più significativi, ci sono i feed personalizzati e la possibilità di impostare il feed "seguiti" come predefinito nell'app, una mossa che mira a rispondere direttamente alle richieste della comunità.