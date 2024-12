Indiana Jones e l'Antico Cerchio è disponibile in preload ed è enorme: vediamo quanto pesa su Xbox

Nei giorni scorsi era già comparsa la possibilità di effettuare il download anticipato del gioco, ma si trattava del solito sistema di placeholder di Xbox, che consente intanto di riservare uno spazio per il gioco in attesa del download completo, il quale pare essere arrivato nelle ore scorse, a giudicare dalle dimensioni dell'aggiornamento richiesto.

Dimensioni da colossal

Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha la data di uscita ufficiale fissata per il 9 dicembre su Xbox Series X|S e PC, anche attraverso il catalogo di Game Pass, ma coloro che effettuano l'acquisto delle edizioni speciali possono accedervi già dal 6 dicembre, dunque siamo veramente vicini alla sua uscita.



Si tratta di un action adventure che alterna prima e terza persona, proponendo un gameplay ibrido fra fasi d'azione che ricalcano un po' la tradizione degli sviluppatori e momenti da vera e propria avventura con enigmi da risolvere, mettendo ovviamente l'esplorazione al primo posto assoluto.

Le ampie dimensioni segnalate potrebbero avere a che fare con lo spazio richiesto per ospitare gli asset del gioco che sembrano di qualità decisamente alta, considerando anche che l'engine su cui è costruito è il classico ID Tech Engine di DOOM, che di per sé non richiede dimensioni colossali in base a quanto visto in precedenza.

In ogni caso, tutti è ormai pronto per il lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, intanto sono emerse informazioni sulla durata della campagna e quando usciranno le recensioni del gioco.