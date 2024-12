Quali sono i giochi in uscita a dicembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch? Il piatto forte di quest'ultimo mese del 2024 è senza dubbio rappresentato da Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'attesa trasposizione firmata MachineGames e dedicata a una delle saghe cinematografiche più celebri di sempre, ma sono in arrivo anche diversi altri titoli di spessore. Dai supereroi del coloratissimo Marvel Rivals alle atmosfere di Fantasian: Neo Dimension, dal promettente accesso anticipato di Path of Exile 2 al ritorno di un grande classico con Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, dagli intensi combattimenti di Warhammer 40.000: Darktide ai misteri tutti da svelare di On Your Tail, ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.

Warhammer 40.000: Darktide In uscita su PS5 il 3 dicembre Già disponibile su PC e Xbox, Warhammer 40.000: Darktide fa il proprio debutto anche su PS5 a dicembre, portandosi dietro i tanti contenuti aggiunti all'esperienza nel corso degli anni, insieme naturalmente alle rifiniture, al bilanciamento e alle migliorie che gli sviluppatori di Fatshark hanno introdotto nel gioco per concretizzare appieno la propria visione. La nostra squadra pronta a partire in Warhammer 40.000: Darktide Al comando di un prigioniero che dimostra il proprio valore durante una sortita e viene dunque assoldato per donare ancora una volta la propria vita all'Imperatore, potremo scegliere fra quattro differenti classi e affrontare un lungo e sfaccettato percorso di crescita che ci porterà a sbloccare nuove abilità, armi ed equipaggiamento mentre completiamo missioni sempre più complesse. Come abbiamo avuto modo di scrivere ai tempi della recensione di Warhammer 40.000: Darktide, anche quest'action cooperativo in stile Left 4 Dead riesce a portare sullo schermo in maniera convincente le atmosfere e lo stile dell'universo fantascientifico creato da Games Workshop, grazie ad alcuni scorci particolarmente evocativi. Uno scontro a fuoco in Warhammer 40.000: Darktide Certo, bisognerà vedere quanto sia migliorato il pacchetto anche e soprattutto sul piano dell'ottimizzazione, vista la grande fatica percepita su Xbox Series X|S per via soprattutto della fisica e dell'effettistica applicata ai tantissimi nemici che ci troveremo ad affrontare di volta in volta

Fantasian: Neo Dimension In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 5 dicembre Nato dalla collaborazione fra due talenti indiscussi come Hironobu Sakaguchi e Nobuo Uematsu, Fantasian: Neo Dimension punta a rilanciare il genere dei jRPG grazie a un sistema di combattimento dai tratti innovativi, ricco di sfaccettature inedite, che viene accompagnato in questo caso da una trama magari poco originale ma potenzialmente molto coinvolgente. Uno dei personaggi di Fantasian: Neo Dimension La storia che viene narrata nel gioco è quella di Leo, il tradizionale protagonista colto da amnesia che si ritrova in un mondo a lui sconosciuto, determinato a recuperare i propri ricordi ma impegnato al contempo a lottare per salvare la sua nuova casa dall'avanzata di una terribile infezione, la mechteria, che minaccia di privare le persone delle proprie emozioni. Grazie al potere donatogli dal misterioso dispositivo Warp, Leo può muoversi fra le dimensioni ed esplorare le originali ambientazioni di una lunga campagna, che lo vedrà affrontare orde di nemici attraverso meccaniche che, come già detto, mettono sul tavolo diverse interessanti novità, in grado di rendere ogni battaglia appassionante e sfaccettata. L'originale sistema di combattimento di Fantasian: Neo Dimension Abbiamo provato Fantasian: Neo Dimension durante l'ultima Gamescom, riuscendo a percepire il grande potenziale di questa esperienza, senza dubbio in grado di dire la sua all'interno di un filone da sempre poco incline a sperimentare qualsivoglia cambiamento.

Infinity Nikki In uscita su PC, PS4 e PS5 il 5 dicembre A metà strada fra le più classiche avventure open world in stile gacha e le storie di My Dress-Up Darling, Infinity Nikki ci catapulta nel magico mondo di Miraland: un regno vasto e coloratissimo, abitato da persone che considerano la moda alla stregua di un valore fondamentale per esprimersi e interagire positivamente con ciò che le circonda. La protagonista di Infinity Nikki con il suo gatto e non solo Al comando di Nikki, una ragazza appassionata di abiti che non si separa mai dal suo gatto parlante, Momo, avremo la possibilità di esplorare diversi scenari e cimentarci con numerose attività, dalla risoluzione di enigmi all'ottenimento di risorse, passando infine per i "combattimenti" e il farming, sbloccando man mano nuovi contenuti e scegliendo l'outfit migliore per ogni occasione. Una meccanica, quest'ultima, che andrà a determinare di volta in volta le abilità a disposizione del nostro personaggio: il cambio d'abito come l'assegnazione di una classe, insomma, mentre visitiamo nuove location, superiamo le sfide più disparate e ammiriamo la qualità di un comparto tecnico e artistico che spesso e volentieri buca lo schermo. Uno dei suggestivi scenari di Infinity Nikki Abbiamo provato Infinity Nikki alcune settimane fa e siamo rimasti sorpresi dallo stile di un prodotto che potrebbe senz'altro fare breccia presso un certo tipo di pubblico, pur portandosi dietro gli inevitabili limiti della struttura gacha, che ormai ben conosciamo.

UFL In uscita su PS5 e Xbox Series X|S il 5 dicembre Alla fine, il momento è giunto: a dicembre UFL lancia la sfida ai giochi di calcio e lo fa nell'ambito di una produzione free-to-play particolarmente ambiziosa, che sulla carta desidera rendersi protagonista di un percorso di crescita e miglioramento da portare avanti nel tempo, puntando a mettere lo sport e i suoi preziosi valori al centro dell'esperienza. Un'azione di gioco in UFL Il fulcro del gioco è costituito da una sorta di modalità carriera in stile Ultimate Team in cui avremo la possibilità di creare la nostra squadra da zero, andando a personalizzarne tutti gli aspetti e macinando risultati nel tentativo di arrivare a ingaggiare giocatori famosi per irrobustire la rosa, testando le loro abilità e l'attinenza alle controparti reali. L'idea degli sviluppatori di UFL, sovvenzionati nientemeno che da Cristiano Ronaldo, è quella di costruire un sistema più accessibile e "onesto" rispetto alla serie targata Electronic Arts, privo di derive pay-to-win e caratterizzato da regole che andranno a bilanciare la struttura e le sue sfaccettature, ad esempio attraverso il sistema della Reputazione. Un assaggio delle opzioni di UFL Chiaramente spuntarla con l'ex FIFA non sarà semplice, ci vorrà parecchio tempo ed esiste la concreta possibilità che sulle prime il gioco di calcio firmato Strikerz non convinca gli appassionati, o almeno è questa la sensazione che abbiamo avuto quando ci è stato dato modo di provare UFL e non ne siamo rimasti affatto impressionati.

Marvel Rivals In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 6 dicembre Per essere un progetto partito un po' in sordina e fra le polemiche, Marvel Rivals ne ha fatta parecchia di strada, crescendo a ogni nuovo playtest fino a diventare un hero shooter di enorme sostanza, dotato di un roster che già al lancio potrà contare su decine di celebri personaggi, di un comparto tecnico impressionante e di un gameplay piuttosto solido. Venom si prepara a colpire in Marvel Rivals Gli sviluppatori di NetEase Games hanno attinto al Multiverso Marvel per mettere insieme un gruppo di combattenti alternativi, dall'indubbio fascino, e dare vita a entusiasmanti partite sei-contro-sei all'interno di scenari ispirati anch'essi alle incredibili storie e ai suggestivi mondi nati dal talento dei brillanti autori della Casa delle Idee. In questo caso a dare il via alla battaglia è il desiderio di dominio manifestato da due diverse varianti del Dottor Doom, che una volta unite le forze finiscono per rappresentare la più temibile minaccia che l'universo si sia mai trovato ad affrontare. Al comando dei vari Avengers, degli X-Men e di numerosissimi altri personaggi, riusciremo a fermarli? Un furiosco scontro fra gli eroi di Marvel Rivals Abbiamo provato Marvel Rivals alcune settimane fa e non c'è dubbio che si tratti di un progetto pensato anche e soprattutto per colmare il vuoto lasciato da Overwatch, visto che il gioco condivide tante cose con lo sparatutto Blizzard ma può contare sull'enorme popolarità dei vari Iron Man, Spider-Man, Wolverine e Captain America per avere una marcia in più.

Path of Exile 2 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 6 dicembre Path of Exile 2 farà il proprio debutto a dicembre in accesso anticipato su PC, PS5 e Xbox Series X|S, segnando l'inizio di un percorso entusiasmante per l'action RPG a sfondo dark fantasy di Grinding Gear Games, che già con il primo capitolo della serie aveva stabilito basi solidissime e portato sullo schermo un mondo, quello di Wraeclast, tanto affascinante quanto insidioso. Una sequenza di Path of Exile 2 Il nuovo capitolo è ambientato diversi anni dopo gli eventi dell'originale Path of Exile e punta ad arricchirne la formula sotto ogni aspetto, mettendo a disposizione dodici differenti classi per il nostro personaggio, tutte dotate di abilità e stili di combattimento peculiari, insieme a una quantità enorme di sfide e attività con cui cimentarsi. Come abbiamo spiegato pochi giorni fa, nella nostra anteprima di Path of Exile 2, ci troviamo senza dubbio di fronte a una produzione ambiziosa, caratterizzata da una struttura immensa e piena di sfaccettature che contribuiscono a donare profondità al gameplay, mentre esploriamo gli scenari, entriamo in contatto con nuovi PNG e lanciamo la nostra sfida ai nemici. Una scena di combattimento di Path of Exile 2 Insomma, quello che ci troveremo di fronte fra pochi giorni sarà un accesso anticipato di nome ma non di fatto, potendo contare su di un impianto già estremamente ricco e solido, rifinito e assolutamente collaudato, che gli autori andranno a migliorare ulteriormente nel corso del tempo. Fin dove si spingeranno?

Indiana Jones e l'Antico Cerchio In uscita su PC e Xbox Series X|S il 9 dicembre Il piatto forte del mese di dicembre, nonché potenzialmente uno dei migliori giochi dell'anno, Indiana Jones e l'Antico Cerchio ci mette nei panni dell'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford per una nuova avventura ambientata alla fine degli anni '30, con le truppe dell'esercito nazista determinate a impossessarsi di un manufatto dalle proprietà misteriose e noi pronti a sventare i loro piani. In compagnia della giornalista Gina Lombardi, interpretata dalla nostra Alessandra Mastronardi, dovremo seguire le tracce lasciate dai soldati tedeschi nel tentativo di anticiparli e arrivare per primi a scoprire il mistero nascosto dietro l'Antico Cerchio, così da evitare che i poteri della reliquia vengano utilizzati per scopi malvagi. Il gioco sviluppato da MachineGames, team autore di Wolfenstein: The New Order, utilizza la visuale in prima persona per portare sullo schermo sequenze estremamente coinvolgenti, in cui esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimenti vengono miscelati con sapienza per dar vita a un'avventura epica, capace di riproporre le atmosfere della saga cinematografica. Indy e la sua iconica frusta in Indiana Jones e l'antico Cerchio Un obiettivo alla portata dello studio svedese, stando al nostro provato di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, che ha restituito sensazioni estremamente positive: sembra proprio che questa trasposizione sia stata realizzata con grande cura e rispetto nei confronti della proprietà intellettuale su cui si basa, e questo è indubbiamente un ottimo punto di partenza.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 9 dicembre Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered rappresenta il ritorno di un grande classico, nell'ambito di una raccolta rimasterizzata che punta a preservare il fascino dei giochi originali ma rinnovandone al contempo la grafica e il gameplay, grazie all'introduzione di una serie di interessanti migliorie pensate per rilanciare le avventure di Raziel. Raziel coinvolto in uno scontro in Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Nuovamente catapultati nell'inquietante regno di Nosgoth, dovremo utilizzare le abilità del nostro personaggio per superare prove man mano più difficili e sconfiggere avversari sempre più forti con l'obiettivo di ottenere finalmente vendetta nei confronti di Kain, responsabile della distruzione del mondo che conoscevamo e delle nostre sventure. Curata da Aspyr, la remaster consente di passare dalla grafica originale a quella rimasterizzata, ma soprattutto provvede a smussare alcuni degli spigoli e delle legnosità del materiale di partenza, anche attraverso l'introduzione di opzioni per visualizzare la mappa e layout dei comandi ottimizzati per i moderni controller. Raziel esplora uno degli scenari di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Naturalmente il ritorno di Soul Reaver è stato salutato con grandissimo entusiasmo dagli appassionati più nostalgici, che vedono in questa riedizione la concreta possibilità di un rilancio per la saga firmata in origine da Crystal Dynamics, con la direzione e la sceneggiatura di Amy Hennig.

On Your Tail In uscita su PC il 16 dicembre Sviluppato dal team italiano Memorable Games, On Your Tail è un'originale avventura "furry" in cui vestiamo i panni di Diana, una giovane scrittrice in cerca di ispirazione che decide di trascorrere una vacanza a Borgo Marina, uno scenario palesemente ispirato alle Cinque Terre, che però nasconde più di un segreto. La protagonista di On Your Tail Immersi in questo suggestivo open world, ci ritroveremo infatti a investigare su alcune situazioni poco chiare e dovremo utilizzare il nostro intuito, parlare con altri personaggi e raccogliere indizi per scoprire quale sia la verità che si nasconde dietro un posto all'apparenza così tranquillo. Lo scorso anno, nel nostro provato di On Your Tail, abbiamo parlato di come il nuovo progetto degli ex Mixed Bag provi ad affrontare tematiche non banali e piuttosto distanti dalla natura apparentemente cartoonesca e spensierata di questa avventura, sorprendendo a più riprese. I tanti colori e lo stile "furry" di On Your Tail Fra i prodotti che hanno ispirato gli autori di On Your Tail, non a caso, c'è anche lo splendido Disco Elysium e ciò spiega in qualche modo l'attenzione rivolta allo spessore dei dialoghi, alle reazioni dei personaggi e allo sviluppo di una storia che promette di essere davvero fresca e interessante.