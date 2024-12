L'intera serie Donkey Kong Country è ora disponibile su Nintendo Switch, come segnalato da un nuovo trailer

La storica serie Donkey Kong Country, partita con il primo e celebre capitolo su SNES da parte di Rare, è ora interamente disponibile su Nintendo Switch, come ci ricorda il trailer appositamente pubblicato in queste ore dalla compagnia nipponica.

Con la pubblicazione dei vari capitoli storici per le piattaforme del passato, disponibili attraverso l'abbonamento a Nintendo Switch Online, sulla console ibrida Nintendo è ora in effetti possibile accedere all'intera serie di platform con protagonista Donkey Kong, tutti giocabili su una singola piattaforma per la prima volta nella storia.

I primi capitoli sono stati tutti inseriti nel catalogo scaricabile dei classici appartenenti alle console del passato di Nintendo Switch Online, a cui possiamo aggiungere quelli nuovi che sono invece acquistabili a parte come titoli su cartuccia o download per Nintendo Switch.