Parte oggi il Calendario dell'Avvento 2024 di GameStop: vediamo gli sconti e le offerte del primo dicembre

Le offerte di oggi

Vi rimandiamo a questo indirizzo per visualizzare l'elenco completo degli sconti in corso oggi, 1 dicembre 2024, per l'iniziativa del Calendario dell'Avvento di GameStop.

Una scena dal cockpit di F1 24

Oggi si parte con EA Sports FC 25 che può essere acquistato al prezzo di 44,98€ su PS5, PS4 e Xbox, e a 34,98€ su Nintendo Switch.

Trattandosi di uno dei titoli più cercati e acquistati in Italia, è facile metterlo in evidenza come una delle offerte più interessanti di oggi. Al prezzo di 34,98€ è disponibile anche F1 24, che può rappresentare un altro acquisto molto interessante per gli appassionati.

Le altre offerte riguardano EA Sports WRC a 16,98€ e EA Sports UFC 5 a 24,98€, completando un'offerta che oggi, evidentemente, è tutta a tema Electronic Arts. Molto interessante anche la promozione sugli accessori, in questo caso con protagonista il Volante Racing Wheel di Hori, con APEX per PS5 e Overdrive per Xbox entrambi a 94,98€.