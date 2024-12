Elden Ring e Dragon Age: The Veilguard tra le offerte di GameStop del Calendario dell'Avvento del 2 dicembre

Come da tradizione ieri sono iniziate le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop, che fino al 24 dicembre proporrà ogni giorno degli sconti differenti su videogiochi, console e accessori. Tra le promozioni attive oggi troviamo tra gli altri anche Tekken 8, Elden Ring e Dragon Age: The Veilguard.

Partendo da Elden Ring, il gioco base al momento è in promozione a 34,98 euro in versione Launch Edition per Xbox (la versione PlayStation risulta esaurita), mentre la standard è prezzata 34,98 euro su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. In offerta anche la Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition (che include gioco base ed espansione) al prezzo di 54,98 euro per PS5 e Xbox Series X|S.