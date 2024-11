PlayStation Store, Offerte di Novembre: gli sconti migliori sui giochi PS4 e PS5

Dalla cifra più bassa di sempre per Tekken 8 allo stile e alle atmosfere di Persona 3 Reload, dalla migliore offerta finora per Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy all'affascinante Anniversary Edition del classico Braid, dall'avventura narrativa As Dusk Falls ai coloratissimi scenari di Monster Hunter Stories, ecco la nostra selezione .

Le Offerte di Novembre sono tornate su PlayStation Store , nell'ambito di una promozione che si concluderà il 23 novembre e che promette sconti fino al 75% su di un'ampia selezione di giochi PS4 e PS5 . Come al solito, siamo qui a suggerirvi gli affari da non perdere sulla base dello storico dei prezzi: cosa conviene acquistare?

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di Tekken 8 , il gioco può contare su di una grafica assolutamente spettacolare , capace di donare valore a ogni sequenza di combattimento, e una volta esauriti i contenuti single player mette in campo un multiplayer online competitivo dal netcode stabile e preciso, per dar vita a sfide frenetiche contro giocatori provenienti da tutto il mondo.

Qualunque edizione scegliate, saranno soldi ben spesi: ci troviamo di fronte a un episodio davvero solido , che mette in campo un roster estremamente ampio e mai così variegato, composto da personaggi davvero straordinari con anche alcune interessanti new entry, insieme a un gameplay tecnico e profondo, caratterizzato da novità sostanziali.

Eccellente sotto il profilo della narrazione, dello stile e della direzione artistica , come vi abbiamo raccontato nella recensione di Persona 3 Reload , il classico Atlus trova in questa riedizione non soltanto un comparto visivo rivoluzionato ma anche diversi miglioramenti apportati al gameplay originale, che risulta dunque più moderno e attuale in tanti dei suoi aspetti.

Al comando di uno studente appena trasferitosi in una nuova città, ci troveremo a dover affrontare una realtà misteriosa e inaspettata, che si concretizza dopo la mezzanotte ma può essere percepita solo da chi possiede particolari abilità. Il nostro personaggio capisce ben presto di avere questo dono e di non essere l'unico, ritrovandosi coinvolto in una disperata battaglia contro le forze oscure .

Prezzo più basso di sempre su PS Store anche per Persona 3 Reload , il magnifico remake dell'RPG firmato Atlus che potete portarvi a casa con uno sconto del 50% a 34,99€ anziché 69,99€: se finora avete nutrito qualche dubbio sull'avvicinarvi o meno a questo peculiare universo, l'offerta potrebbe senz'altro aiutarvi a dissiparli e a immergervi in questa incredibile avventura.

Disponibile grazie alle Offerte di Novembre a 29,99€ anziché 49,99€, con uno sconto che arriva dunque al 40%, la collection si pone come un acquisto irrinunciabile per i fan della saga Capcom , che mette insieme elementi in stile visual novel, fasi investigative, interrogatori e persino poteri sovrannaturali per raccontarci una serie di storie entusiasmanti. Avete letto la recensione di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy ?

Si continua con le produzioni giapponesi, e nel caso di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy parliamo di una raccolta rimasterizzata che include tre giochi differenti , ovverosia Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies e Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice, nonché due DLC per arricchire ulteriormente il pacchetto.

Al comando di un eroe determinato a salvare una principessa in difficoltà, ci troveremo infatti a esplorare livelli man mano più complessi, in cui ci verrà chiesto di utilizzare la nostra abilità di riavvolgere il tempo per risolvere svariati enigmi e raggiungere di volta in volta l'uscita, il tutto accompagnati da una grafica ridisegnata e da tanti nuovi contenuti.

Anche Braid, Anniversary Edition può essere acquistato su PlayStation Store al prezzo più basso di sempre; specie per gli abbonati a PlayStation Plus, che potranno portarsi a casa questa rivisitazione del classico di Jonathan Blow a soli 6,79€ anziché 19,99€, con una riduzione del 66%. Pochi spiccioli per poter vivere o rivivere un'avventura caratterizzata da elementi puzzle davvero accattivanti.

As Dusk Falls

Realizzato da un manipolo di ex sviluppatori di Quantic Dream, As Dusk Falls è un'avventura narrativa che mette in campo uno stile grafico molto originale per coinvolgerci in un'esperienza interattiva in cui seguiamo le vicende di due famiglie che, sullo sfondo del deserto dell'Arizona nel 1999, si ritrovano a interagire in maniera inaspettata, incrociando i propri destini.

Uno dei personaggi di As Dusk Falls

Quell'evento andrà a generare una serie interminabile di conseguenze legate alle nostre decisioni, influenzando la vita dei protagonisti per oltre un decennio mentre la trama del gioco si dipana in maniera brillante, quantomeno nella prima delle due parti che compongono la storia: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di As Dusk Falls, disponibile in promozione a 16,49€ anziché 29,99€ se disponete di un abbonamento a PlayStation Plus.