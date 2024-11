S.T.A.L.K.E.R. 2 supporterà il DLSS 3 al lancio, NVIDIA offre delle stime delle performance con le RTX 40

Stando ai grafici condivisi da NVIDIA, con il massimo dei setting grafici e senza DLSS attivo S.T.A.L.K.E.R 2 girerà a una media di 31 fps in 4K e 52 fps in 1440p con una RTX 4070 , passando ai 47 / 73,7 fps per una 4080 Super e 52,4 / 74,8 fps con la 4090.

Tramite un post pubblicato sul sito ufficiale di NVIDIA, è stato confermato il supporto alla tecnologia DLSS 3 per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024, offrendo anche una stima delle performance con le schede video della serie RTX 40 .

Le performance di S.T.A.L.K.E.R. 2 con DLSS 3 attivo

Ma cosa succede attivando il DLSS? Sempre stando alle informazioni condivise da NVIDIA è possibile aspettarsi un balzo sostanziale. Prendendo come esempio le stesse GPU di prima, con la RTX 4070 si passa da 31 a 73 fps in 4K con frame generation e preset Performance e da 52 a 100 fps a 1440p con preset Quality, mentre con una 4080 Super si passa da 47,1 a 112 fps medi in 4K e da 73,7 a 135,7 fps a 1440p.

Si tratta di stime interessanti specie se comparate ai requisiti ufficiali completi indicati da CSC Game World pochi giorni fa e che, grazie alle informazioni condivise da NVIDIA, a questo punto supponiamo tengano conto nell'equazione proprio dell'utilizzo del DLSS e dell'FSR per raggiungere almeno la soglia dei 60 fps. Ad esempio, viene indicata una 4080 per giocare in 4K al massimo dei dettagli, un target che come abbiamo visto pare difficile da raggiungere senza ricorrere all'upscaling.

Vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà disponibile dal 20 novembre, anche su Xbox Series X|S e come parte dell'offerta del catalogo di PC e Xbox Game Pass.