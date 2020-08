Xbox Store: Microsoft cambia la piattaforma con un grosso aggiornamento in vista di Xbox Series X

Xbox Store sta per ottenere un grosso aggiornamento, che porterà una nuova piattaforma online in vista dell'uscita di Xbox Series X, con uno Store cambiato ed evoluto rispetto a quello attualmente disponibile, una cosa su cui Microsoft sta lavorando da un po'.

Si tratta, in sostanza, di quello che era stato presentato già nei mesi scorsi come Mercury, ovvero una modifica generale di Xbox Store in termini di nuova interfaccia, che si era mostrato anche in un video non ufficiale a giugno scorso.

Le cose nel frattempo sono progredite e il nuovo Xbox Store sarà disponibile in beta a partire dal 5 agosto per gli utenti del programma Xbox Insider e successivamente per tutti gli altri, dopo il periodo di test allargato.

Il concetto alla base del nuovo Xbox Store è rendere la piattaforma per gli acquisti online più veloce e semplice da utilizzare, per questo l'interfaccia è stata interamente ridisegnata con una colonna laterale che consente la navigazione veloce fra varie sezioni e una riorganizzazione generale delle finestre e delle tile sulle varie schermate delle sezioni interne.

Il sistema, secondo quanto riferito da Microsoft, è molto più veloce di quello utilizzato in precedenza, oltre ad essere anche più intuitivo e semplice da navigare, con una maggiore possibilità di personalizzazione e visualizzazione delle informazioni attraverso l'utilizzo di vari filtri.

Tra le novità c'è una nuova lista dei desideri, una rielaborazione totale del carrello per gli acquisti e una navigazione più semplice tra i giochi in catalogo, appartenenti a quattro generazioni di Xbox dalla prima a Xbox Series X. Inoltre, Microsoft assicura anche una maggiore sicurezza in termini di transazioni e gestione delle informazioni.

È molto probabile che quello visibile nelle immagini e nel video qui sotto sia l'aspetto anche di Xbox Store per come si presenterà al lancio di Xbox Series X, considerando che Microsoft sta optando per la continuità di esperienza tra l'interfaccia di Xbox One e la nuova console.