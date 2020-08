FIFA 21: l'AS Roma diventa Roma FC, cambiano divise e stadio ma restano i calciatori ufficiali

FIFA 21 continua a rimanere al centro di varie informazioni e precisazioni in queste ore, adesso con la conferma di un cambiamento effettuato alla squadra AS Roma che nel nuovo capitolo diventa Roma FC, cambiando divise, logo e stadio ma mantenendo i giocatori ufficiali.

Evidentemente, non è stato trovato l'accordo di partnership ufficiale tra Electronic Arts e l'associazione sportiva Roma, perché non è stata concessa la possibilità di utilizzare divise, stemma e stadio ufficiale all'interno di FIFA 21, che saranno dunque diversi. La squadra avrà dunque stemma e divise personalizzate secondo la nuova denominazione Roma FC e lo stadio in cui gioca sarà lo Stadion Olympik invece dell'Olimpico reale.

Tuttavia, sembra che rimangano validi gli accordi con i calciatori, considerando che questi saranno comunque regolarmente presenti all'interno del gioco. A questo punto, sorge il sospetto che l'AS Roma ufficiale sia presente in esclusiva su PES 2021, considerando che i due giochi continuano a darsi battaglia con le licenze esclusive, come abbiamo visto proprio nella giornata di oggi con la presenza di Inter e Milan solo in FIFA 21.

L'inedita Roma FC sarà dunque utilizzabile regolarmente in tutte le modalità di FIFA 21: Calcio d'Inizio, Carriera, EA Sports FIFA Ultimate Team e Volta Football, con gli autentici calciatori del mondo reale, ognuno caratterizzato dalle delle rispettive somiglianze, con Electronic Arts che specifica come il cambiamento negli accordi con l'AS Roma non si rifletta in quello con i singoli calciatori.

Tutto il resto resterà intatto, compresi i vari sistemi previsti in FIFA Ultimate Team come la condivisione dell'intesa con i calciatori della stessa Nazione, Campionato e Club, l'idoneità per gli Oggetti Speciali e i valori aggiornati in base alle prestazioni dei giocatori nel mondo reale.