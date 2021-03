Diablo 2 Resurrected: i salvataggi del gioco originale funzionano nella remaster

Diablo 2 Resurrected è un nuovo gioco sotto vari punti di vista. L'opera di Blizzard mira a riproporre con cura quanto realizzato in passato, ma con qualche accorgimento moderno per rendere il gioco più comodo da vivere. I fan storici, inoltre, saranno felici di scoprire che i salvataggi singleplayer originali di Diablo 2 e Diablo 2 Lord of Destruction potranno essere importati all'interno della versione remaster.

In altre parole, con l'arrivo di Diablo 2 Resurrected si potrà riprendere in mano la propria partita, magari abbandonata da anni, e ritornare in gioco sfruttando tutte le nuove funzionalità e la nuova grafica. L'informazione arriva direttamente dal game producer, Matthew Cederquist, che ha detto a IGN: "Sì, sì, tenete i salvataggi. Quando stavamo lavorando sulla remaster ci siamo chiesti se i vecchi file di salvataggio avrebbero funzionato e li abbiamo più o meno buttati dentro e ha funzionato! Abbiamo esclamato qualcosa come 'okay, questa è la miglior feature di sempre."

Questa funzione di Diablo 2 Resurrected, in ogni caso, è molto probabilmente valida solo per le versioni vanilla di Diablo 2 e Diablo 2 Lord of Destruction, quindi non possiamo aspettarci di importare i dati di Path of Diablo o di Project D2 o altri file moddati, almeno non fino a quando i creatori di mod non avranno aggiornato i propri strumenti.

I salvataggi online sulla versione legacy di Battle.net non potranno però essere importati sul moderno Battle.net, quindi solo i dati single player offline potranno essere introdotti in Diablo 2 Resurrected. Blizzard ha inoltre affermato che Diablo 2: Resurrected non cancellerà Diablo 2: "potrete giocarli contemporaneamente".