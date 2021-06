Ubisoft: Schreier parla di un gioco misterioso all'E3 e di Assassin's Creed e Far Cry

All'E3 2021 ci sarà spazio per molti annunci. Molti titoli sono già noti, mentre alcuni sono stati svelati in anticipo da rumor e leak. Pare però che durante la conferenza di Ubisoft ci sarà spazio per un gioco misterioso a sorpresa. Di quale si tratta? La risposta è nota a Jason Schreier, noto giornalista e insider dell'industria, che però non può rivelare di quale gioco si tratti.

L'informazione arriva da un recente episodio del podcast Triple Click. Schreier conferma che Ubisoft svelerà un gioco misterioso, ma non ci dà altre informazioni. Perlomeno, Schreier svela qualche voce riguardo ad altri progetti in sviluppo presso Ubisoft. Si parla ad esempio di Assassin's Creed: il prossimo capitolo, svela, sarà molto grande, anche più grande di Valhalla. Pare anche che un progetto di Assassin's Creed in sviluppo presso Ubisoft Sofia è stato cancellato o trasformato in un DLC di Valhalla.

Assassin's Creed sarà ancora più grande?

Si parla anche di Far Cry: la serie, dopo il sesto capitolo, dovrebbe subire alcuni cambiamenti radicali. Skull and Bones, invece, arriverà probabilmente dopo il 2022. Per quanto riguarda invece Beyond Good and Evil 2, pare che sia ancora nelle prime fasi di sviluppo: l'uscita è quindi lontana.

Inoltre, Schreier ha parlato di Starfield e di Guardiani della Galassia.