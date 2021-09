LEGO Star Wars Battles, l'anteprima del nuovo titolo mobile di TT Games

Evidentemente, col passare del tempo, Star Wars Battles deve esser stato rivalutato, perché oggi ha un nuovo sviluppatore alle spalle, i TT Games (quelli dei giochi LEGO, tanto per intenderci), che ha preso la base creata dal team precedente e ha deciso di riproporla per un lancio completo esclusivamente su Apple Arcade.

È uno strano mondo quello dei titoli mobile: nel turbinio di videogiochi clone, microtransazioni, battaglie tra store digitali e quant'altro, una licenza illustre come quella di Guerre Stellari non può che complicare enormemente le cose. Lo hanno imparato a loro spese i Playdemic che, qualche anno fa, dovettero cancellare il loro LEGO Star Wars Battles dopo essere stati acquisiti da EA perché il publisher, apparentemente, perse interesse per il progetto. Una strana mossa, invero, perché (tralasciando l'ovvia potenza del marchio) il titolo era già disponibile in vari paesi e praticamente pronto, tanto da aver ottenuto un discreto successo in alcuni di questi.

Non sembra esserci moltissima tattica alla base, ma l'ottenimento di territorio permette di costruire torrette - che ovviamente portano grossi vantaggi strategici - ed è possibile -a quanto pare- potenziare i propri campioni con carte speciali che ne migliorano le abilità. C'è, insomma, una progressione abbastanza definita per chi decide di dedicare molto tempo alle battaglie.

Ovviamente ogni unità ha debolezze e resistenze variabili e vi sono carte di rarità differente la cui presenza in partita cambia in modo significativo le battaglie. Inoltre, ogni giocatore può avere a disposizione un campione dotato di abilità speciale, che rappresenta il generale della propria armata.

Mettiamo le cose in chiaro, stiamo parlando di un titolo mobile, quindi di un prodotto cucito a puntino attorno alle tendenze del momento. Tendenze risalenti peraltro a qualche anno fa, come spiegato poco sopra. LEGO Star Wars Battles è quindi una sorta Clash Royale : un misto tra uno strategico competitivo e un tower defense in pratica, dal gameplay incredibilmente accessibile e immediatamente comprensibile da chiunque.

Molti pianeti, ancor più valute

Lego Star Wars Battles: alcune mappe hanno caratteristiche diverse da quelle base

Il titolo è per dispositivi Apple, come detto, e non può quindi contenere acquisti in app. Tuttavia, Lego Star Wars Battles mantiene un numero abbastanza smodato di valute, che vengono ottenute attraverso il completamento di obiettivi e battaglie. Vi sono, ad esempio, due valori differenziati che indicano la vostra appartenenza al lato oscuro o chiaro della Forza (in base alle carte utilizzate), gemme che rappresentano la principale valuta per l'acquisto delle carte, monete, e punti esperienza.

Tutto si ottiene combattendo normalmente, come giusto che sia, o tramite eventi sfida mensili con curiose variabili che modificano l'esperienza (ad esempio truppe velocizzate in specifiche zone della mappa, o malus a determinate unità). Il gioco contiene anche un season pass a obiettivi - legato sempre all'ottenimento di risorse - che varia di stagione in stagione, ed è abbastanza chiaro come tutto sia legato ad una progressione piuttosto lenta e compassata.

Non sembrano quindi esserci effettivamente modelli a iscrizione mensile o pagamenti extra, ma se la scelta è effettivamente questa, per quale motivo mantenere una struttura simile, quando sarebbe stato facile eliminare parte di tali limitazioni per offrire un'esperienza più elaborata e libera nello sviluppo della propria armata? L'impressione è che TT Games si sia limitata a riproporre il titolo nella sua forma originale senza adattarlo più di tanto. In altre parole gli sviluppatori non hanno in alcun modo tentato di eliminare le limitazioni derivanti dalla sua natura.

Se non altro, il look del gioco è notevole per un titolo mobile, aiutato dal fascino dei LEGO e da una veste grafica pulita e funzionale, ben superiore alla media di quanto si trova in giro. Se si è appassionati del "genere", potrebbe trattarsi di un valore aggiunto sufficiente a destare un po' di interesse sul titolo.