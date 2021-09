Nintendo Switch Online: i giochi Nintendo 64 potrebbero andare a 50Hz in Europa, report

I giochi Nintendo 64 in arrivo su Nintendo Switch Online potrebbero andare a 50Hz in Europa, invece di 60Hz come quelli USA. Questo è quanto segnalato da un report. Ecco quanto sappiamo.

Come indicato da @Volvagia224 su Twitter, lo stream UK del Nintendo Direct di ieri, dove hanno annunciato l'arrivo dei nuovi giochi Nintendo 64 sul servizio Switch Online, era riprodotto in formato PAL, e non NTSC come quello USA.

I giochi originali di Nintendo 64 in Europa non era adattati per la versione PAL. Essendo creati prima di tutto per gli USA, i giochi erano programmati per i 60Hz. In Europa però il formato PAL supportava solo i 50Hz: i giochi quindi andavano più lenti in Europa che negli USA. Ora, la stessa cosa sembra stia succedendo con la versione Nintendo Switch Online.

@Volvagia224 sottolinea che senza una patch dedicata per ogni singolo gioco sarebbe stato impossibile risolvere il problema. Per Nintendo sarebbe troppo costoso, quindi è naturale che abbia scelto la versione PAL per la regione europea. Anche introdurre le traduzioni per tutte le lingue europee nella versione NTSC non sarebbe semplice.

Ovviamente per il momento si tratta solo di un report: non è ufficiale e Nintendo non ha specificato che tipo di versione sarà riprodotta in ogni regione. Senza poter provare i giochi Nintendo 64 di Nintendo Switch Online, non potremo confermare o smentire questo dettaglio.

Infine, ecco gli annunci e i trailer dei giochi Nintendo Switch del Nintendo Direct.