Robin Hood - Sherwood Builders, il provato di un gestionale d'azione

Boschi

Robin Hood in un bosco

L'idea di partenza è molto semplice. Siamo Robin Hood, il grande fuorilegge che ruba ai ricchi per dare ai poveri. La nostra vita non è fatta solo di grandi avventure, ma anche un sacco di lavoro quotidiano per fare in modo che una sgangherata combriccola di uomini e donne riesca a diventare una vera comunità.

La foresta di Sherwood è il nostro rifugio e, con la guida di Fra Tuck, dobbiamo ampliare il nostro accampamento. All'atto pratico questo si traduce in tutte quelle tipiche meccaniche da gioco sandbox di sopravvivenza.

Dobbiamo raccogliere pietre e legna, usando i giusti strumenti come accette e picconi. Dobbiamo anche cacciare cervi per procurarci il cibo. Spendendo questi materiali base, possiamo liberare alcuni spazi specifici nel nostro accampamento, per creare una fornace e un negozio di un fabbro. Raccogliendo del ferro grezzo possiamo creare lingotti che si trasformano poi in armi, come una spada. Dovremo anche raccogliere acqua per dissetarci così come cucinare del cibo per mantenerci sazi. Di fronte a noi vi è un ampio bosco da esplorare, con altri insediamenti dove trovare mercanti (che vendono materiali che non possiamo recuperare facilmente con la sola esplorazione) ma anche accampamenti di soldati.

La filosofia ludica di Robin Hood - Sherwood Builders sembrerebbe, per quanto provato nella demo, quella classica di un gioco sandbox. Il titolo, nella sua prima ora e mezza, è però fin troppo classico e soprattutto poco interessante. Il ritmo di gioco è molto basso e passare minuti a correre avanti e indietro nella foresta per raccogliere i soliti tre materiali non è di certo soddisfacente. Non si tratta inoltre di una mappa completamente interagibile, ma vi sono solo alcune aree specifiche dove è possibile abbattere alberi o frantumare pietre, che riappaiono rapidamente nello stesso punto. La mappa dà quindi una forte sensazione di essere un luogo vuoto, un semplice sfondo fisso che non ha nulla da darci.