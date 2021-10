Seagate SSD esterno per Xbox Series X|S e Xbox One annunciato, prezzo e uscita svelati

Seagate ha annunciato una nuova unità SSD "Game Drive for Xbox". Dotata di 1 TB di memoria flash, questa unità SSD esterna consente ai giocatori di archiviare i giochi delle console Xbox Series X, Xbox Series S o qualsiasi generazione di Xbox One. Il prezzo è di 179.99€, sarà disponibile da novembre.

L'SSD, come potete vedere dall'immagine qui sotto, propone una barra a LED verde che illumina la parte centrale. L'SSD Seagate viene descritto come un'unità "leggera e sottile, con compatibilità universale USB 3.2 Gen 1, questa unità consente ai gamer di portare con sé l'intera raccolta e di giocare ovunque, senza bisogno di alimentatore esterno. Con la configurazione plug-and-play, l'unità SSD Game Drive for Xbox si installa facilmente in meno di due minuti nel sistema operativo di Xbox." Per difendersi dalla perdita imprevista di dati, Seagate offre tre anni di servizi Rescue Data Recovery per il recupero dati e la garanzia limitata di tre anni.

SSD "Game Drive for Xbox"

Non si tratta della prima memoria di archiviazione creata in collaborazione con Xbox. Seagate ha ad esempio realizzato un HDD esterno da 2 TB compatibile con la famiglia console Xbox One.